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〈台北都會〉台北》學童瘋抓寶 看聯醫眼科人數創新高

2016-09-03

拒絕惡視力 多做護眼操

〔記者郭逸／台北報導〕手機遊戲「精靈寶可夢Go」八月初台灣開放下載，大人、小孩都瘋「抓寶」，台北市議員何志偉調閱資料發現，台北市聯合醫院眼科八月高達一九六五三人次就診，其中，十二歲以下兒童則有一六八○人次就診，創今年新高，起因可能是手機遊戲。昨他與台北市中醫師公會呼籲勤做「護眼操」，防範近視和乾眼症。

衛生局則提醒大家記得護眼密碼「八五三二四○」，睡滿八小時、天天五蔬果、坐姿三直角、戶外兩小時、避免四光害，玩手機三十分鐘就要休息十分鐘，否則3C產品玩太久，兒童增加近視機率，成人也可能假性近視。而手機螢幕晃動，眼睛容易疲弱，緊盯手機導致眨眼次數太少，眼球水分不足，容易得到乾眼症。

何志偉發現，精靈寶可夢Go開放下載後，聯醫的眼科就診人次悄悄上升，八月共有一九六五三人次就診，十二歲以下一六八○人次更達到今年新高峰，推測與玩手遊有關，而去年和今年就診個案症狀都是近視。

何志偉與中醫師公會推廣護眼操，中醫師說，可輕微按壓眼睛周圍的睛明、攢竹、魚腰、絲竹空、童子髎、四白等穴位，及耳朵上方的太陽穴和拇指、食指間的合谷穴，每天早中晚三次、每次五分鐘，可讓眼睛舒服明亮。

持護眼護照 可免費檢查

教育局說，國小二、三、四年級學童都可拿到「護眼護照」，年底前至合約醫院就診，都可免費檢查。

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  • 台北市中醫師公會提倡「護眼操」，提醒學童抓寶之餘，也要兼顧眼睛保健。（記者郭逸攝）

    台北市中醫師公會提倡「護眼操」，提醒學童抓寶之餘，也要兼顧眼睛保健。（記者郭逸攝）

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