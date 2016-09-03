〈中部〉斗六石榴火車站 明年起全面禁菸
2016-09-03
〔記者廖淑玲／斗六報導〕斗六石榴火車站昨天公告自明年一月一日起為無菸場域，鼓勵大家戒菸、不抽菸，縣府秘書長黃玉霜呼籲縣民一起遵守戶外禁菸場所的規範，讓雲林的空氣越來越好。
為維護民眾不吸二手菸的權益，縣衛生局結合公私部門建置戶外無菸友善環境，昨天上午在石榴火車站公告，自明年起縣內新增石榴火車站等九處無菸環境。
黃玉霜表示，截至去年縣內已公告卅九處戶外禁菸場所，包括廿七處學校周邊人行道、十處文化館舍和雲嘉南濱海國家風景區口湖遊客中心等全面禁止吸菸，昨天再公告九個無菸場域，包括石榴火車站及八處斗六市公車候車亭。
縣衛生局長吳昭軍指出，自公告日起至明年一月一日前為勸導期，明年一月一日將執行取締，凡是在公告無菸場域抽菸的民眾，依據菸害防制法第卅一條第一項規定，處二千元以上至一萬元以下罰款。
另外衛生局結合醫療與社區資源，提供戒菸班及戒菸專線（0800-636363）、戒菸衛教諮詢等多元戒菸管道，吸菸民眾可多加利用，至於公告禁菸場所及戒菸服務相關資訊可至雲林縣衛生局http://www.ylshb.gov.tw/網站查詢或洽當地衛生所。
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