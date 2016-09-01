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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉新北無號誌路口 3年內全設停、讓標誌

2016-09-01

去年肇事近4千件

〔記者何玉華／新北報導〕新北市境內路口超過三萬處，其中無號誌路口約佔九成，一○四年肇事件數三千九百五十三件，主要是駕駛未依規定讓車造成事故，交通局昨天在道安大會提報無號誌路口交通安全改善計畫，預計三年內完成全市無號誌路口停、讓設施，明確幹支道劃分。

簡報指出，無號誌路口發生事故後，需依駕駛人行車動向研判，以區分幹支道路權，如因駕駛欠缺禮讓，不知誰該讓誰，更容易發生意外；發生事故後，責任也難釐清，因此增設停、讓標誌、標線，明確區分幹支道路權，有停、讓標誌者就是支線。

今年針對一○四年發生三次以上事故的兩百處易肇事、設有反射鏡的路口，優先設置停、讓標誌或標線，肇事較高或視距較不明顯路口，再設置醒目的內照式標誌或太陽能路面閃光標記，目前已在永和竹林路與警光街口、永安街與永寧街口、環河東路二段與豫溪街口、中正路兩百八十三巷與得和路口、福和路七巷五弄與環河東路口設置。

讓幹支道劃分明確

朱立倫表示，部分駕駛習慣不佳，交通局及各公所應加速完成設施設置，配合宣導教育，讓駕駛養成習慣，並在易肇事路口加強執法。

交通管制工程科長葉燿墩指出，無號誌路口設「停」號誌的方向是支道，應禮讓幹道車先行，沒有設置處則是少線道，要讓多線道車先行；尚未有停、讓設施的路口，將在三年內完成設置。

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  • 交通局指出，設有「停」的方向是支道，應禮讓幹道車先行。（記者何玉華攝）

    交通局指出，設有「停」的方向是支道，應禮讓幹道車先行。（記者何玉華攝）

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