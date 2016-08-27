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〈中部〉伸港濱二路改善 土地公廟可保

2016-08-27

〔記者劉曉欣／伸港報導〕伸港鄉濱二路的土地公廟保住了！伸港鄉信仰中心福安宮，通往彰濱工業區主要聯絡道路「濱二路」昨舉行改善工程說明會，原本居民擔心造成土地公廟不保，經濟部工業局人員強調「土地公廟不會被動到！」

這場說明會在伸港福安宮香客大樓舉行，伸港鄉長曾煥彰表示，土地公廟保留下來，就是最大的圓滿。

廣場改劃南側 再評估

縣議員尤瑞春表示，工程計畫應先聽居民的意見才對，但是改善工程要在四十米道路的中央，劃設範圍設立廣場，在透天居家門口設立人行道，都應考量居民生活需求；有民眾提議把廣場劃到濱二路南側，因南側幾無住戶，影響較小。

工業局人員強調，因台六十一線彰濱聯絡道通車，使得「濱二路」功能降低，將在配合地方意願後，移交地方接管，由於鄉公所提出觀光導向方案，建議讓道路轉型，才會委由顧問公司規劃為宗教文化與生態保育之觀光廊道，也就是把原先四十米道路，規劃出十六米寬的廣場，兩側再設立分隔島、混合車道與人行道。

工業局人員指出，改善工程在取得共識後才會施工，至於廣場用地改到濱二路南側，也將再評估。

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