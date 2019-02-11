國人結婚對數 9年新低

2019-02-11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣去年結婚對數創下九年來新低！內政部公布最新統計，去年國人結婚只剩十三萬五四○三對，較前年大減二六三一對，另在跨國婚姻方面，逾四成外籍配偶來自東南亞。

去年剩13.5萬對 較前年少1.9％

結婚登記資料顯示，去年國人結婚對數較前年減少一．九％，為近九年新低，雙方均為我國籍者十一萬四七九五對，占八十四．七％；配偶一方為外籍與中國、港澳地區者，共計二萬六○八人，占十五．二二％。

內政部分析，台灣去年粗結婚率五．七四‰，較前年減○．一二個千分點，在外籍與中國、港澳配偶人數中，東南亞地區者占四十二．五％最多，中國籍卅三．七％居次。非中國籍配偶外，與國人結婚的原屬國籍，以越南、日本、印尼排名前三。

男性外配人數增速大於女性

「男性外配人數增加速度大於女性！」內政部指出，去年外籍與中港澳配偶人數中，性別比率由二○○九年廿．一％，去年增至卅五．四％，顯示男性、女性外配人數差距逐年縮小，男性外配人數增速大於女性，越來越多台灣女生嫁給外國人。

特別是，金馬地區因地緣接近中國緣故，去年與中國配偶結婚對數比率高達十六．五％；與東南亞配偶結婚對數比率，以中部七．二％、南部六．三％較高；與其他國家人士結婚比率，則以北部三．三％最高，呈現南北、離島大不同。

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