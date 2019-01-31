猴硐2幼貓染貓瘟亡 遊客勿觸摸、餵食

2019-01-31

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市瑞芳區知名的「猴硐貓村」發生兩隻幼貓死亡，新北市動物保護防疫處處長陳淵泉表示，一月廿八日接獲通報後，立即到場了解，確認感染貓瘟，已加強消毒並補強其他貓隻注射三合一疫苗。貓瘟不會傳染給人類或其他動物，民眾不需過度恐慌，但呼籲不要攜帶寵物進入貓村或棄養。

不會傳染給人類

陳淵泉表示，「猴硐貓村」約兩年前也曾發生貓瘟，當時有兩隻貓咪死亡。貓咪感染貓瘟，會出現流鼻膿、眼屎、高燒等症狀，兩隻感染貓瘟而死亡的都是幼貓，皆為剛進入貓村約兩個月的幼齡貓隻。由於貓瘟沒有藥物可以治療，死亡率極高，潛伏期約二至九天。

他表示，「猴硐貓村」的貓隻有列冊管理，動保處每年派員與志工為貓隻施打三合一疫苗及環境消毒，天氣寒冷是貓瘟的好發時節，貓隻如果沒有施打疫苗，很容易感染貓瘟。

陳淵泉提醒民眾，到「猴硐貓村」遊玩，不要觸摸或餵食，請勿將家中寵物帶往貓村，更不要把貓咪帶到貓村棄養，隨意在「猴硐貓村」棄養貓隻會造成疾病防疫漏洞，棄養者將依違反動物保護法處以三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

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