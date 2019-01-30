李喬、唐美雲獲行政院文化獎

2019-01-30

鄭麗君感謝兩人深化文化內涵

〔記者凌美雪、江志雄／綜合報導〕行政院文化獎得主名單昨天公布，由作家李能棋（李喬）、歌仔戲演員唐美雲獲得殊榮。文化部長鄭麗君致電兩人道賀，感謝深化我國文化內涵。

李喬一九三四年出生於苗栗，是台灣一九三○年代以來，重要的文學作家，也長年推動客家文化。其小說作品以寫實風格為主，《寒夜三部曲》為代表作，以日治時期的台灣為寫作主體，彰顯人民的尊嚴與苦難，以及對土地的眷戀。

李喬：剛交出最後一本書

李喬受訪表示，「歷史的東西最糟糕的是不去談」，對於台灣的未來，台灣人只要想一想，要不要過自由民主的生活！他並笑說剛交出最後一本書，是身後想要留給後代的話，原本書名要叫「遺言」，但怕嚇壞人，所以改為《思想、想法、留言》。

唐美雲：努力傳承歌仔戲

一九六五年出生於台南歌仔戲世家的唐美雲，專長為文武生角，除傳統歌仔戲小生表演技巧外，亦鑽研京劇身段表演。文化部表示，唐美雲一九九八年創辦唐美雲歌仔戲團，每年推年度大戲，嘗試不同的表演形式，擴大台灣歌仔戲表演形式。

唐美雲得知獲獎非常高興，得知自己以五十四歲獲行政院文化獎算是「年輕」的，訝異地說，這提醒她有責任繼續努力、規劃傳承。

行政院文化獎預定五月九日在華山文創園區西一館頒獎，由行政院長親自頒授文化獎章、證書及獎金一百萬元予得獎人，以示尊崇。

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