定計畫 教養有原則 學童fun寒假不失控

2019-01-23

文／顏俊安

又到了放寒假、即將過農曆新年的時候，對孩童來說是最開心的時候，然而家長不見得這樣認為。主要是因為寒假時，作息改變，或是阿公、阿嬤寵愛孫兒，讓原本規律有序的生活大亂。一旦到了開學日，又難以收心，讓許多家長困擾不已。

有鑑於此，筆者從職能治療的角度提供假期生活的建議。

◎擬定計畫不空轉

小朋友平日有學校課程，也有老師督促，但放假時通常欠缺時間管理。此時爸媽可以扮演協助者的角色，一起討論訂定計畫，每天有小任務要達成，有助於小朋友規劃時間。

任務不侷限於紙筆作業，例如幫忙家事、運動、閱讀等都是很好的選擇。同時，達成目標後，也可以分享心得，不僅增加成就感，也可以促進家人情感交流。

◎妥善使用3C

多份研究證實，使用電腦、手機等電子產品，會造成小朋友上床時間延後，不易入睡等影響。寒假期間爸媽更應注意孩童電子產品的使用時間，避免小朋友的睡眠品質受干擾。

除此之外，過度使用電子產品也有視力受損的疑慮。爸媽也應該以身作則，多與孩童聊天、談心或戶外運動，而非一切交給「手機」這個電子保母。

◎統一教養態度，孩子不失控

過年期間，爸媽常會帶孩子返鄉探訪阿公阿嬤。長輩們出於愛護之情，可能會讓孩童予取予求。例如：平時不能吵著買玩具，過年時帶出門就吵著要買。這樣一來與平常爸媽堅持的原則衝突或被破壞，因此爸媽應該先與長輩們溝通，對於什麼樣的行為必須堅守原則，對於什麼事情可以給予彈性。有一致的教養態度，即使放假期間，小朋友也不至於失控。

放寒假、過新年是大家都期待的，如果有妥善的安排與計畫，適當的管教原則，避免過度使用電子產品，全家人藉此機會交流感情，這個假期將會過得更有意義。

（作者為衛生福利部金門醫院職能治療師）

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