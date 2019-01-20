肥大細胞增生 全身癢 洗完澡更癢

2019-01-20

文／葉昱廷

「醫師，我身上的紅疹已經好幾個月，非常癢，尤其是洗澡完都會特別嚴重，究竟是什麼問題？可以麻煩你幫我們看一下嗎？」年約50歲的裴先生（化名）進到診間問道。

仔細檢查後發現，在病患的軀幹及四肢散佈許多紅色及咖啡色的斑疹及丘疹。進一步詢問，裴先生表示，這些紅疹發作時會非常癢，病況稍緩和時，疹子也並不會完全消除，而在摩擦到患處，或者洗完澡病灶會變得更加紅腫癢。

我幫裴先生進行皮膚測試，發現病灶皮膚呈現Darier’s sign陽性的測試結果。我告訴病患這很有可能是「肥大細胞增生症」，進一步切片化驗，病理的結果報告也證實了這個診斷。

肥大細胞，並非指一般常聽到的脂肪細胞，而是一種體內正常的「免疫細胞」，存在於人體的結締組織，尤其是黏膜組織及皮膚真皮中。當肥大細胞受到過敏原或其他刺激時，會發生脫顆粒作用，釋放出組織胺及其他免疫介質，進而引發免疫反應。

肥大細胞增生症，又稱肥大細胞增多症，是指體內肥大細胞異常增多或聚集的疾病，大致可分為皮膚型、系統型以及皮膚以外的肥大細胞腫瘤3大類，此症的診斷通常要靠病理化驗進行確診。

類似蕁麻疹、皮膚過敏反應

倘若肥大細胞的增生只局限於皮膚，則屬於皮膚肥大細胞增生症，此症好發於小孩，患者皮膚可能會出現單一或多發的紅色至咖啡色的癢疹，鮮少影響至其他器官。然而系統型的肥大細胞增生症則較易在成人時期發生，此症則可能影響到皮膚以外的器官，例如骨髓、血液、腸胃道、肝臟等，進而引發較嚴重的併發症，因此要特別注意追蹤及檢查。

最後要提醒的是，肥大細胞增生症的皮膚表現跟一般常見的蕁麻疹或者皮膚過敏反應很類似，未經專業診斷訓練並不易區分，因此民眾倘若出現類似的症狀及皮疹，應儘早尋求有經驗的皮膚專科醫師進行診療及確認。

（作者為國際皮膚科診所皮膚科主治醫師）

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