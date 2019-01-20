《健康聚寶盆》假牙失蹤兩年 竟在十二指腸

2019-01-20

文／吳志鏗

78歲的張老太太（化名）多日來都說肚子不舒服，並且有解黑便的情形，家人以為她腸胃不順，給她吃了胃腸藥，但情況並未改善，甚至在咳嗽時吐出鮮血，家人趕緊陪同掛急診。胃鏡檢查發現，她的十二指腸有潰瘍，更意外在潰瘍旁邊發現老人遺失兩年的假牙。

解黑便吐鮮血 老婦照胃鏡才知

胃鏡下看到潰瘍處有銀白點，醫師推測應該是金屬類的東西卡在十二指腸潰瘍旁邊，經照Ｘ光及仔細詢問家屬，家屬突然恍然大悟，那是老太太遍尋不著的一副假牙。

家屬說，老太太10年前曾中風，加上牙齒缺牙，本身咀嚼能力就不好，原本裝有一排假牙，約兩年前突然不見了，翻箱倒櫃找了很久都找不到，直到這次因解黑便及吐鮮血，被送急診，才發現遺失的假牙，原來在肚子裡。

除了用藥物治療十二指腸潰瘍外，嘗試從內視鏡進入夾取，但卻都失敗，只好安排老太太住院觀察3天，重複照Ｘ光，確定假牙存留在十二指腸並無變化，只好手術取出。

開刀時發現，假牙兩端有金屬掛勾，勾住小腸黏膜層，所以才會卡住肚子內長達兩年之久。

大快朵頤 活動式假牙易吞下肚

隨著人口老化，幾乎每個老人都會配戴活動式假牙，尤其在假牙用久鬆了，或聚餐大快朵頤時，假牙容易出狀況，提醒民眾要多加小心，以免衍生其他毛病。

老人除了好好注意自己的口腔衛生外，缺牙時，當然要配戴一副適當的假牙，才能兼顧營養吸收，但是當假牙突然不見了，怎麼找都找不到時，家屬也應該想到是不是不小心吞到肚子裡；張老太太把一副假牙藏於肚子內長達兩年之久，還真是少見。

（作者為岡山秀傳醫院一般外科主任）

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