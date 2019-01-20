幼童哭鬧爭寵 繪本拉近親子情

2019-01-20

文／周立偉、施益湋

5歲萱萱是家中老大，原本集三千寵愛於一身，但弟弟出生後，萱萱發現每當媽媽正在陪她玩，只要弟弟一哭，媽媽就會立刻飛奔到弟弟身旁，為了引起媽媽的注意，萱萱總以哭鬧的方式希望獲得關注，讓媽媽十分傷腦筋，透過繪本導讀及親子繪畫練習情緒表達，萱萱不再無端哭鬧，親子關係也變好了！

訓練認知功能 改善情緒障礙

受到少子化的影響，許多父母大多生1到2個孩子，尤其原本備受寵愛的老大，往往因新成員的到來，使得地位備受威脅，為了再次得到爸媽的關愛，行為上經常出現發脾氣、哭鬧等情況，造成親子關係不睦，其實情緒行為表達是高階認知功能的呈現，只要透過認知功能的訓練，就改善情緒障礙的問題。

其中，繪本就是很好的親子互動媒介，因其運用圖像、符號和豐富的色彩，亦具備重複性和故事文法的特性，可藉由反覆閱讀故事中的事件，幫助孩子了解其中的行動、事件和概念。

例如萱萱總以哭鬧表達意見，藉由「顏色妖怪」繪本，教孩子透過顏色認識情緒，藉由故事內容感受不同的情緒，進而學習如何做好情緒管理。

許多家長經常強迫孩子一定得坐著靜心閱讀，其實有些繪本具有立體感，建議家長可以跳脫傳統靜態的方式，透過有趣及動態的情境，增加親子間的互動和學習，也可以培養孩子認知功能中的定向感、注意力和記憶。

透過繪畫遊戲 練習情緒表達

因此，以繪本導讀為基礎，再加上親子繪畫遊戲，引導孩子以繪本中提到的顏色，透過繪畫練習情緒表達，對於提升親子關係具有正面效益。

教養其實是親子多階段、多層面、多領域的動態過程，以職能治療的觀點，親子繪畫能有效拉近親子的距離，不妨以繪本故事為主軸，加上創意元素，運用不同的工具，如湯匙或棉球取代畫筆，除了吸收繪本所傳達的內容外，也能發揮孩子無限的創造與想像力。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院復健部部長、職能治療師）

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