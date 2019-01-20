中藥輔助放療 改善造血功能

2019-01-20

文／鄭竹晏

腫瘤病人依據不同的癌別、期別及症狀，必須接受不同的治療。其中放射線治療（簡稱放療，或者俗稱電療）就是以照射高能量的放射線，來破壞細胞的DNA，干擾細胞的複製，進而能夠抑制腫瘤的增生。

但是這些能量高達百萬伏特的放射線或多或少也會影響正常細胞的功能。病人可能依照射部位的不同，產生不同的副作用，例如：皮膚乾濕性脫屑發炎、骨髓抑制、放射性肺炎等。有些病人會選擇中醫治療來緩解不適。其中，因骨髓抑制造成病人的血球數減少，中藥治療能有不錯的改善效果。

補益氣血 提升免疫力

中醫對於癌症病人的輔助治療，主要以補益氣血、散腫消瘀、清熱解毒等不同種類的中藥為主。從近幾年國際期刊的回顧型文獻中發現，非小細胞型肺癌、乳癌、卵巢癌、胃癌、大腸直腸癌、喉癌、鼻咽癌等病人，因為放療後所造成的白血球、血紅素、血小板低下，若同時接受中藥治療的話，會獲得顯著改善。而含有黃耆的處方，或者苦參注射液對於非小細胞型肺癌患者，也能有效降低放療的白血球毒殺性。

另外，許多研究也證實了當歸、黃耆、熟地黃、枸杞所含的多醣體成分，可以促進血液前驅幹細胞的增殖分化，直接與間接地刺激造血。而人參、芍藥、三七所含的皂苷成分，川芎所含的生物鹼，虎杖、何首烏所含的大黃素，都能促進骨髓的造血功能。在複方的部分，治療骨髓抑制主要以補氣、補血、補腎、健脾類方為主，如八珍湯、右歸丸、歸脾湯、十全大補湯等，都能透過調理人體機能，扶正固本，改善人體造血功能。

當癌症病人接受化療或放療之後，若因為骨髓抑制造成血球數減少，免疫力下降，容易併發感染性疾病，可接受中藥作為輔助性治療，以藉由提升免疫力，降低感染的風險。提升紅血球也能對病患的頭暈、疲倦、虛弱有所改善。

（作者為大林慈濟醫院中醫部醫師）

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