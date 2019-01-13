東北季風增強 北台高溫降5~7度

2019-01-13

〔記者楊綿傑／台北報導〕鋒面昨天通過後，東北季風再增強，根據中央氣象局預測，今天北部及東部轉為可能有雨天氣外，北部溫度更將下降五至七度，中南部天氣相對穩定，但早晚溫差大。

氣象局預報員顏增璽指出，受東北季風影響，今天北部高溫約在廿度上下，中南部大約廿六至廿八度，低溫則全台都大抵在十六至十九度，總體來說北部較涼，中南部則是早晚溫差大。下雨集中於基隆北海岸及宜蘭地區，北部其他地區多雲時間較長。

這波東北季風到週二會減弱，屆時北部高溫有機會回升到廿三度左右，中南部大約廿七至廿八度，變化較小。

週三東北季風又再增強，顏增璽說，這波強度會較強，天氣偏濕，北部、東北部有局部短暫雨，北部高溫回到十八至十九度，中南部高溫下降一至兩度、大約廿五到廿七度，在低溫方面，中部以北低溫下探十五度，空曠地區還可能更低。估計東北季風影響到週五，週六明顯減弱，這段期間北部、東部天氣相對不穩，中南部則要注意早晚溫差大，提醒民眾注意。

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