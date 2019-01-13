澎湖首次查獲 越界中國船藏豬肉

2019-01-13

緊急通報防疫檢驗 滅菌後焚毀

〔〔記者劉禹慶／高雄報導〕非洲豬瘟令人聞之色變！昨日澎湖海巡隊執行­威力掃蕩勤務，巡防艇在七美­西南方發現中國「永興八號」運搬船，由於­拒檢進行強靠登檢，赫然發現艙內冷凍櫃藏有十­公斤豬肉，緊急通報縣家畜疾病防治所會同農委會動植物防疫檢疫局登船查扣密封、消毒，採集檢體後全數在高溫高壓（攝氏一二一度、十五磅壓力）滅菌後焚毀。「永興八號」越界船則依法處一百萬元以上、一千萬元以下罰款。

澎湖海巡隊調查指出，昨日上午九時十五分，巡防艇­在澎湖七美西南方廿三．一浬處，發現一五○噸級中國永興八號運搬船形跡可­疑，經多次廣播驅離無效，強靠登檢「永」­船並實施行政扣留，帶返馬公港隊部偵辦；經­查船上冷凍櫃有十公斤豬肉，已通報動植物防疫檢疫局協處。

澎湖縣府說，船家和中國運搬船的六名船員都表示，豬肉是­供給船員自用的。外界質疑為何不直接海拋­棄置，還要帶回陸地，增添感染風險？海­巡隊指出，直接拋海若漂流至澎湖岸邊，會引­發坊間更大恐慌，因此按照標準程序，交由防檢­局人員攜回檢驗、銷毀，才能有效防堵疫情擴­散。

檢驗結果 最快2天出爐

由於中國為非洲豬瘟疫區，鄰近澎湖的福建、廣­東省都已淪陷，澎湖首次在越界中國運搬船發現­豬肉，引起恐慌，海巡隊除依循­標準程序進行人船消毒外，查扣的豬肉也由防檢局­人員全副武裝攜回，交給家畜衛生試驗所檢驗，是否有帶非洲豬瘟病毒，結果二至三天內可以出爐。

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