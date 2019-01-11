科技部火速規定 學倫違規案以公開為原則

2019-01-11

〔記者簡惠茹、吳柏軒、吳亮儀、林曉雲／綜合報導〕台大醫院和陽明大學爆出論文造假案，事實上，科技部近五年處理十一件學倫案中，台大與台大醫院就占四件。科技部長陳良基昨直言，頂尖大學為衝論文加分有人會走漏洞，生醫領域出現較多問題，希望學界更自重。對科技部不公開造假論文案，外界砲轟黑箱作業，陳良基昨坦言不妥，科技部亦火速修正規定，除停權兩年以下案情輕微案件，其他學倫違規案件均以公開為原則。

台大、台大醫頻出包 陳良基籲學界更自重

科技部近五年來審議十一件學倫案，包括中研院、台大或陽明大學等多所頂大論文都出包，其中台大與台大醫院就占四件；若以停權十年之嚴重處分來看，總數四件，台大與台大醫院就有兩件、占比五十％。陳良基表示，學倫案發生時間多在二○○六到二○一○年間，正是政府推動「頂尖大學」期間，因論文加重計分，加上學倫法規不周延，導致有人鋌而走險、走漏洞。他期待學界做為社會典範，應有較高的自我要求。

對於外界質疑科技部學倫審議委員會是密室黑箱決議，科技部昨表示，目前依規定是由學倫審議會自行決定公開與否，昨天部務會報已火速修正「科技部學術倫理案件處理及審議要點」第十三點規定，明文將「由審議會決議」改為「除情節輕微者外，以公開為原則」。

也曾涉論文爭議 管中閔︰學倫是基本要求

台大論文造假頻傳，近日甫接任台大校長的管中閔昨日出席大學校長會議，他被媒體追問台大論文造假事件時表示：「學術倫理是任何學者基本要求，沒什麼好講的，一定是這樣。」

事實上，管中閔先前也曾被立委揭露，與他校教授合寫的論文，和學生論文大量雷同、涉及學倫爭議，而後台大校方以該篇論文不是正式學術論文為由，決議不處理。

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