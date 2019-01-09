近半年疲倦、貧血 確診罹血癌

2019-01-09

記者陳建志／台中報導

62歲的許太太，近半年來出現疲倦、貧血的情形，抽血檢查後發現白血球數量飆高、血紅素嚴重偏低，經轉往血液腫瘤科進行基因檢測，確診罹患俗稱血癌的「慢性骨髓性白血病」，所幸接受標靶藥物治療，病情好轉。

標靶藥物治療 病情好轉

亞大醫院癌症中心副院長黃文豊表示，這名女患者接受抽血檢驗後發現，白血球飆到34萬/mm3（正常值為3800~10000/mm3），是正常值的34倍，血紅素則僅有6gm/dl明顯偏低（女性正常值為11.0~16.0gm/dl），經透過基因檢測，確認罹患慢性骨髓性白血病（俗稱血癌）。

黃文豊表示，許太太得知罹患「血癌」後，一度不知所措，經告知血癌非不治之症，目前口服標靶藥物治療效果佳，10年存活率高達9成，許太太重拾信心接受治療，積極配合標靶藥物治療後，病情明顯好轉，因恢復良好，現在已經可以重返社區，參與公益活動。

黃文豊指出，慢性骨髓性白血病是白血病的一種，是白血球不正常增生所致，初期症狀不明顯，包括：疲倦、不正常出血、胃口差、發燒，好發年齡約為40至60歲，男女比例約1.62比1，若未積極治療，持續數月到半年以上恐危及生命安全；若是急性白血病則致死率高，且預後狀況差。

黃文豊提醒，民眾平時應遠離電磁輻射，避免暴露在有毒的化學環境中，並定期接受健檢，病情穩定後，須每月回診，且3個月做一次分子定量檢查，避免復發。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/