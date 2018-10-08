醫病》3白血病友組3對3鬥牛隊 練身體兼交朋友

經慈濟骨髓幹細胞中心協助配對移植成功的陳建戎、杜振嘉、陳俊儒，與台南慈濟中學學生進行3對3鬥牛賽。（記者劉婉君攝）

2018-10-08 16:08

［記者劉婉君／台南報導］台南市3名年紀相近的血癌病友陳建戎、杜振嘉、陳俊儒，因同樣接受慈濟骨髓幹細胞中心協助配對移植而成為好朋友，3年前3人為了鍛鍊身體，共組3對3鬥牛籃球隊「Good髓」，不僅體力越來越好，也結交了許多朋友。

31歲的陳俊儒在大學3年級時突然發病，當時右邊脖子長出小腫塊，不到半個月就腫成半個拳頭大，就醫切片竟是淋巴癌。他一邊化療一邊完成學業，並考取珠寶鑑定師證照，6年前成功進行骨髓幹細胞移植，住院期間，在醫師要求下向當時正準備接受移植的杜振嘉分享過來人經驗。

25歲的杜振嘉，13歲時就因血癌發病休學3年接受化療，17歲重拾書本，原以為長期追蹤均沒有異狀，沒想到5年多前，和朋友吃了4小時的麻辣火鍋後，當晚因胰臟發炎，發現急性白血病復發，緊急住院。

慈濟台南骨髓關懷小組志工陳惠評說，一般白血病友移植後，需在無菌病房住1個月，還會因口腔黏膜破裂，進食困難，但杜振嘉求生意志堅強，一天吃4公斤食物，大量補充營養，僅19天就從無菌病房轉到普通病房，5天後出院。

32歲的陳建戎則是在25歲時因高燒不退，鼻子出現腫瘤，看遍耳鼻喉科、心臟科、家醫科後，急診切片才發現是急性白血病，住院2年後透過慈濟配對順利完成移植。

陳俊儒說，移植後的體力很差，從病床想走到廁所也是一條漫漫長路，出院後大多數時間都是待在家裡吃東西，一直胖起來，體力也越來越差，因此約了喜歡打籃球的陳建戎一起運動，並和杜振嘉共組3對3鬥牛隊，取為「Good髓」，是取骨髓的諧音，感謝捐贈健康骨髓的愛心人士及慈濟志工的關懷，3人從原本過馬路也會喘，到現在已經可以打2、3場。

3人除了鼓勵其他病友，除了聽從醫師的指示，也要運動，今天並到台南慈濟中學與學生進行友誼賽，雖然終場以7比10敗給地主隊，但仍非常開心。

慈濟骨髓幹細胞中心資料庫暨行政組組長蘇蕙鈺表示，該中心資料庫自1993年10月20日成立以來，截至9月底，志願捐隨者超過42萬7千人，目前尋求配對的血癌患者有5萬6千639人，11月3日將在台北三重靜思堂舉行周年慶暨相見歡活動，邀請歷年受髓者與捐贈者回娘家，杜振嘉也將在會中分享自己的故事。

經慈濟骨髓幹細胞中心協助配對移植成功的陳建戎、杜振嘉、陳俊儒，與台南慈濟中學學生進行3對3鬥牛賽。（記者劉婉君攝）