醫病》6旬婦疲倦、貧血罹血癌 標靶藥物治療助恢復

2019-01-08 17:10

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名62歲許姓婦人，近半年來出現疲倦、貧血的情形，抽血檢查後發現白血球數量飆高、血紅素嚴重偏低的異常現象，經轉往血液腫瘤科進行基因檢測，確診為俗稱血癌的「慢性骨髓性白血病」，讓婦人嚇得不知所措，所幸接受標靶藥物治療，讓病情順利好轉。

亞大醫院癌症中心副院長黃文豊今天表示，這名女患者接受抽血檢驗後發現，白血球飆到34萬/mm3（正常值為3800~10000/mm3），是正常值的34倍，血紅素則僅有6gm/dl明顯偏低（女性正常值為11.0~16.0 gm/dl），經透過基因檢測，確認罹患慢性骨髓性白血病（俗稱血癌）。

黃文豊表示，患者得知罹患「血癌」後一時不知所措，經告知血癌非不治之症，目前口服標靶藥物治療效果佳，患者10年存活率高達9成，讓患者重拾信心接受治療，經積極配合標靶藥物治療後，病情明顯好轉，因恢復良好現在已經可以重返最熱愛的社區公益活動。

黃文豊指出，慢性骨髓性白血病是白血病的一種，是白血球不正常增生所致，初期症狀不明顯，包括疲倦、不正常出血、胃口差、發燒，好發年齡約為40至60歲，男女比例約1.62比1，若未積極治療，持續數月到半年以上恐危及生命安全；若是急性白血病則致死率高，且預後狀況差。

黃文豊指出，慢性骨髓性白血病的致病原因明確，是骨髓造血細胞的基因突變，造成第9對和第22對染色體部分互換，使骨髓細胞製造白血球的功能出現問題，過去使用干擾素和骨髓移植進行治療，但效果不理想，骨髓移植更要漫長等待，讓患者飽受折磨。

黃文豊指出，隨著口服標靶藥物問世，治療效果提升，尤其第二代口服標靶藥物出現，不但療效提升，副作用也減少，部分藥物更是1天只要服用1次，提升患者遵照醫囑服藥的意願。

黃文豊也提醒，民眾平時應遠離電磁輻射，避免暴露在有毒的化學環境中，並定期接受健檢，患者病情穩定後需每月回診，且3個月做一次分子定量檢查，避免復發。

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