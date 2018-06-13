新知》免抽骨髓！網狀血小板血液檢測 30分鐘知結果

2018-06-13 15:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕常常牙齦出血、皮膚時常瘀青、紫斑、傷口難以癒合，有可能是血小板低下甚至是血癌引起！但以往要抽骨髓以確認病因，現在可透過新型網狀血小板的血液檢測，只要30分鐘，就可了解網狀血小板的數值是否正常。

一名70歲楊阿嬤因為牙齦出血看牙科，便到一家醫院就診，牙醫師發現可能有血小板低下問題，會診血液科醫師後，發現血小板只有2000微升，但正常是150000微升至 450000微升。

阿嬤家人得知烏日林新醫院有網狀血小板檢查，便前往烏日林新醫院檢查，烏日林新醫院血液科主任林增熙表示，阿嬤看診時有全身紫斑、異常出血的問題。

院方認為，阿嬤已七十歲，若用抽骨髓方式來確認病因，怕阿嬤會痛，因此用新型網狀血小板檢測，發現阿嬤的網狀血小板數值（IPF%）達25%，小於10%才有血癌的可能，顯示阿嬤造血功能正能，但家人不放心，便接受骨髓穿刺檢查再次確認，後來確診是免疫系統問題造成血小板下降，跟網狀血小板檢查結果無異，在藥物治療約10天，血小板數值就恢復正常。

烏日林新醫院表示，與台中榮民總醫院共同開發的新型血液檢驗項目-「網狀血小板」檢查，建立起國內第一個網狀血小板的生物參考值，研究論文更在今年5月成功發表於國外知名醫學期刊「臨床檢驗」。

什麼是網狀血小板？血小板是沒有「核」的細胞，幫助身體止血、傷口癒合；網狀血小板為血小板的不成熟細胞，主要用來評估骨髓製造血小板的功能。

當血小板出現「不足」或「過多」都是異常情形，血小板低下易使身體容易出血，如牙齦出血、瘀青、碰撞易有紫斑出現、女性生理期長、月經量多，長期下來便容易貧血，導致心臟腫大等，必須至血液科接受進一步的檢查，以利了解血小板低下的原因。

烏日林新醫院血液科主任林增熙表示，「網狀血小板」檢查的應用範圍相當廣，可與其他科別結合，避免不必要的輸血及減少血栓的風險。

如針對血小板低下的患者，可輔助醫師做決策，是否要安排病人立即做骨髓檢查。針對B、C肝炎、肝硬化、肝癌的患者，許多醫師在做胃鏡、大腸鏡、肝動脈栓塞時，會先輸血小板，如果先接受「網狀血小板」檢查，可減少不必要的緊急輸血，降低輸血風險發生。

針對想接受心導管手術治療、栓塞治療的病人，則可評估抗血小板藥物與是否要輸血。

一般民眾如果想了解血栓的風險，也可透過「網狀血小板」的數值來得知，如果數值高，會增加血栓的風險。「網狀血小板」檢查快速有效又方便、正確性高，未來預期將能被臨床廣泛運用。

目前台中僅有烏日林新醫院與林新醫院擁有「網狀血小板」的常規檢查服務，為評估血液疾病的一大利器，可減少病人不需要的輸血，降低輸血風險；其次為搭配血液常規檢查，不需多抽血；三是減少骨髓檢查與心理負擔；最後則是檢查報告正確快速，即時提供醫師臨床診斷，目前「網狀血小板」需要自費。