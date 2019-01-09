阻絕非洲豬瘟！中國班機行李 擬設集中區檢疫／補強檢疫犬不足 另設X光機檢查手提行李

2019-01-09

〔記者簡惠茹、陳鈺馥、李容萍、吳正庭／綜合報導〕農曆過年將有大量人員在台灣和中國流動，是非洲豬瘟防疫重大關卡，中央災害應變中心昨舉行專家會議，學者都建議加強邊境管理。在檢疫犬數量不足下，農委會擬在機場設置中國班機行李集中區進行檢疫，並擬裝設Ｘ光機檢查手提行李。農委會也考慮國內運輸活豬的車輛將裝設GPS，以利上下游追蹤及追查棄置。

農委會副主委黃金城指出，已向行政院申請第二預備金編列經費補進檢疫犬，但還需訓練時間，另會增加二十名檢疫人力。此外，目前入境旅客手提行李未通過Ｘ光掃描，研擬裝設Ｘ光機。

金門首例中客帶香腸 罰20萬

鑑於攜帶非洲豬瘟疫區國家豬肉品而被開罰二十萬元的案件，全都是來自中國，七日金門也就中國籍徐姓旅客夾帶○．四公斤香腸闖關，開出當地第一張二十萬元罰單。農委會打算近期設立中國來台航班行李集中區。防檢局組長彭明興指出，中國來的班機行李擬將集中在兩、三個轉盤，人力、檢疫犬可同步集中檢查。

對於廚餘去化事宜，行政院昨則邀集全國各縣市政府開會。據了解，新竹縣反映縣內全部廚餘都餵豬吃，難以全面禁廚餘養豬。

賴揆要求確實盤點廚餘量

行政院長賴清德要求各縣市政府，確實盤點各養豬場使用的廚餘量、廚餘禁養後的廚餘量。建議廚餘去化的最優先方式是堆肥處理，其次為焚化或掩埋，請環保署或農委會儘量補助堆肥場設置。營建署則表示，現有污水處理廠的厭氧消化設施可協助廚餘去化。

賴揆也裁示，各縣市應確實執行演習，尤其是疫情發生時的標準作業處理程序。

行政院強調，針對農委會日前要求一千多家廚餘養豬場須於一週內申請環保單位檢核通過、始可廚餘飼養規定不變，但有需要延長輔導期限的縣市政府，可向農委會提出申請專案核准。

17例棄置死豬 僅海漂豬染病

非洲豬瘟尚未進入台灣，國內卻已出現死豬棄置問題。農委會統計到昨天為止，共有十七例豬隻棄置案件，已將案例公告上網。防檢局說明，目前除了金門海漂死豬驗出陽性反應，其他包括桃園、屏東的台灣本島棄置死豬，檢驗都呈現陰性，北市街頭死豬也確認未感染豬瘟。

非洲豬瘟防疫研擬措施及學者建議

金門海關查獲中國籍徐姓旅客違法攜帶入境的香腸。（財政部關務署高雄關提供）

防疫人員加強環境消毒。 （屏東縣政府提供）

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