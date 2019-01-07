冬天猛冒痘 中醫調理好面子

2019-01-07

文／曾薇蓁、姜智釗

25歲黃小姐最近臉上、脖子、胸前和背部的青春痘突然變得很嚴重，仔細詢問之下，原來靠近年關工作異常忙碌，睡眠不太充足，加上飲食聚會總是吃得油膩，她在中西醫的幫忙，以及調整生活起居後，終於回到原本的面貌。

痤瘡就是民眾習稱的青春痘，是皮脂腺發炎的問題。青春期之後的痤瘡大多發生在女性身上，在臉上、脖子、前胸、後背甚至手臂等部位，出現粉刺、丘疹、膿皰、結節、甚至有色素沉澱或疤痕等惱人的皮膚困擾。

中醫古籍常把痤瘡稱為「肺風」、「粉刺」、「面皰」，認為痤瘡的生成，是由外在的刺激，像是冬季的燥邪和寒邪，加上熱量和甜度高的飲食，還有情緒壓力的鬱積，而導致皮膚發炎生成痤瘡。

中醫治療重視個人體質的調理，著眼於用中藥清除發炎的熱、化膿的濕，還有後續疤痕的痰瘀等，另外，也可考慮用美妍針刺痤瘡，促進局部的循環，進而改善相關問題。

反覆出現的痤瘡有可能導致社交或心理上的壓力。

如果是冬天容易出現痤瘡的民眾，要考慮是不是冬季的低溫和乾燥傷害了皮膚，可能要多注意溫和的保濕。

另外，冬季台灣常有進補的習慣，儘量找信任的中醫師幫忙挑選平穩不會過於燥熱的藥材，也避免膏粱厚味的高糖、高油等食材或烹調方式。

冬季常是年度的總結，工作特別忙碌，要抽空運動，保持充足睡眠，才不會讓壓力積累，惡化痤瘡。

（作者為桃園市大竹風澤中醫診所中西醫師）

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