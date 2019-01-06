《健康聚寶盆》新式脊椎減壓術 解決8旬伯〝大〞煩惱

2019-01-06

文／胡名賢

80歲的蔡阿伯（化名）長期下背痛、大腿無力，不但幾乎不能走路，甚至無法坐馬桶如廁，苦不堪言；家人帶他看了多位醫師，都說需要全身麻醉開刀，以鋼釘固定脊椎來改善症狀，阿伯聽到開大刀就害怕，寧願尋尋覓覓到處求醫。

下背痛腿無力 無法坐馬桶

日前他輾轉來到門診，經診斷是腰椎第三、第四節椎間盤突出，且嚴重壓迫神經才出現種種不適症狀。

家屬說阿伯因為下背痛接受過復健、打止痛針，也聽親朋好友介紹，四處尋求整脊治療，但近一年來下背痛及大腿無力的情形更為惡化，不但走不遠、走不久，上廁所也沒辦法坐在馬桶上，整個左下肢還出現嚴重痠痛麻，對於一向不願麻煩別人的他痛苦不堪。

局部麻醉 傷口小於1公分

阿伯害怕開大刀，加上年紀大，較不耐全身麻醉的風險，因此建議他接受微創的新式脊椎內視鏡神經減壓術，此手術只需局部麻醉，傷口小於1公分，手術時間僅約1小時，且不必鋼釘置入；阿伯聽到不必開大刀的治療，馬上欣然接受。

微創新式脊椎內視鏡神經減壓術是在局部麻醉下，以脊椎內視鏡將突出的椎間盤移除，達到神經減壓的目的；阿伯術後即可下床走路，最開心的是可以坐馬桶如廁。

傳統脊椎手術的開放性傷口長達5-10公分，由於須破壞脊椎後方關節，才能達到病灶進行減壓，因此需要置入鋼釘及人工支架，以避免脊椎的不穩定，不僅手術時間較長、術後復原較慢，有較高的機率產生併發症，還會造成後方肌肉萎縮、脊椎鄰近關節退化的後遺症。

術後穿護腰 不用穿硬背架

相較之下，微創新式脊椎內視鏡手術不僅傷口小、破壞組織少，住院天數少、復元快，不需插管全身麻醉，術後只需穿戴護腰、不用穿硬背架，減少對日常作息的影響，尤其適合無法承受大傷口、組織破壞多、全身麻醉插管、手術時間長及恢復時間久的老人家。

（作者為彰化秀傳紀念醫院骨科部脊椎外科主任）

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