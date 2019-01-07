《愛肝加油站》長期脂肪性肝炎 肝硬化也會找上門

2019-01-07

文／許金川

Q：我剛新婚不久，最近無意間看到先生的健康檢查報告，發現有很多紅字，其中一項是肝功能指數GPT高達86，腹部超音波顯示有中度脂肪肝。我的父親就是肝硬化離世的，所以我特別恐懼肝病。請問我的先生沒有B肝、C肝帶原，可是有中度脂肪肝，之後有可能會轉變為肝硬化嗎？脂肪肝有辦法治療，恢復到沒有脂肪肝的狀態嗎？

A：在台灣，感染B肝與C肝病毒後，轉變為慢性B、C型肝炎帶原，與日後肝癌的形成具有密切關係，不過隨著B、C型肝炎藥物療效的大幅躍進，慢性B型肝炎可以得到穩定的控制，C型肝炎經由口服抗病毒藥物就能將其根除，因此，慢性B、C型肝炎引起肝癌的發生率也開始有下降的趨勢。

反倒是飲食西化、運動量不足及營養過剩引起肥胖、高血糖、高血脂、高血壓等代謝症候群的情況越來越普遍，很多人因此患有脂肪肝而不自知。

如果脂肪肝已經導致肝細胞發炎，GOT、GPT升高，此時稱為脂肪性肝炎，若肝臟長期處於脂肪性肝炎的狀態，久了肝臟會纖維化，持續進展下去則演變為肝硬化，此時肝癌的風險會大幅增高。

不過，脂肪肝的病程是可逆的，也就是經由積極控制、改善引起脂肪肝的原因，可以讓肝臟脂肪慢慢消失，隨著脂肪肝程度的減輕，原本偏高的肝指數也會逐漸恢復正常，因此與慢性B、C型肝炎帶原者相較之下，脂肪肝的生成與消失，是患者自身可以努力掌握的。

唯有清淡飲食、規律運動，少吃高油、高糖食物，必要時，需使用降血糖及降血脂藥物控制。

目前臨床上還沒有制訂脂肪肝患者的治療準則，不過，若是脂肪肝又合併有肝指數異常，甚至已經有纖維化、肝硬化，務必要定期抽血檢查，及做腹部超音波追蹤檢查。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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