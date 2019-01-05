抓脫團越客有獎 1人4千元

2019-01-05

〔記者蕭玗欣、劉慶侯／綜合報導〕一百四十八名越南籍旅客日前在台違法脫團，交通部觀光局昨天上午邀集國內旅遊業者研商預防規範及通報行為，包括強化接待旅行社通報責任，異常事件應於兩小時內通報、落實團進團出規範、脫團旅客收容或強制遣返費用、以旅客自負遣返費為優先，國內接待旅行社負連帶保證責任，組團旅行社被發現違常事件情節重大者，得立即除名等。

百餘人下落不明 移民署發懸賞令

目前越南觀光客集體脫逃事件，已查獲四十人、仍有一○八人下落不明，移民署昨日發佈檢舉懸賞令，若有民眾掌握越南脫團客相關消息，可以逕向移民署專線電話檢舉，每件每人最高核予檢舉獎金四千元。

邱豐光：一個也不落、查察逮捕

移民署長邱豐光表示，已證實此次大規模脫逃事件是一起有組織、有預謀、有計畫性的犯罪，將「一個也不落、查察逮捕」。

觀光局表示，去年十二月廿五日越南旅客集體脫團事件發生後，立即註銷越南送客旅行社International Holidays Trading Travel送客資格，該公司後續申請但未入境團客簽證註銷，並且暫停受理越南觀宏專案申請。

觀光局表示，「觀宏專案」是東南亞旅行團來台簽證便利的善意措施，再次呼籲國內旅行業者協力預防脫團與通報為應盡義務，以維護觀宏專案正常運作。

邱豐光呼籲，脫團旅客儘速自行投案，非法雇用的雇主將面臨十五萬至七十五萬元的高額罰款，意圖在台打工的越南脫團客，更陷不利處境。

移民署檢舉專線電話：北區事務大隊02-29611356、中區事務大隊04-24725102、南區事務大隊0988-955971、國境事務大隊0933-090291，提供協助或報案使用。

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