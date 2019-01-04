肺癌死亡人數 8年來首度下降

2019-01-04

〔記者林惠琴／台北報導〕癌症連續三十六年蟬聯國人死因之首，其中「氣管、支氣管和肺癌」超過十年列癌症首要死因，但原本多年來呈現成長趨勢的死亡人數，去年為近八年首度下降；醫師認為，可能與國人重視菸害、空污等預防措施，接受肺部低劑量電腦斷層檢查意識提高、醫學治療進步有關。

根據衛福部統計，國內每年新確診的氣管、支氣管和肺癌患者，從二○○一年的六七八一人，增加至二○一六年的一萬三四八八人，幾乎翻倍成長。進一步檢視每年死於相關癌症的人數，二○○一年為六五五五人，一路成長至二○○八年的八○九四人，二○○九年略降為七九五一人，但隔年又上升，二○一六年已達到九三七二人，直到二○一七年再現下降，降為九二三五人。

城市罹癌人口高於鄉村

台灣肺癌學會理事、新光醫院副院長高尚志表示，罹患肺癌的原因，包含抽菸、遺傳、有慢性肺部疾病，及國人習慣在家中燒香、點蚊香，還有早期廚房抽油煙機設備不足等，均可能影響空氣品質，近期則更聚焦於PM2.5等空污物，但空污物除了來自工廠外，尚有汽機車等移動污染源，因此城市罹癌人口通常高於鄉村。

高尚志認為，國人越來越重視預防菸害、空污，且有接受肺部低劑量電腦斷層檢查的意識，早期發現、早期治療比例提高，肺癌相關癌症死亡人數自然下降。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長、高雄長庚醫院肺癌團隊召集人王金洲指出，過去國人罹患肺癌主因是抽菸，但近年抽菸率下降，占肺癌大宗的肺腺癌病人有高達五成不抽菸，研判可能與工業、環境污染有關，只是直接科學證據仍不足，有待更多實證研究。

王金洲也認為，近年接受肺部低劑量電腦斷層檢查人數增加，使得原本早期發現僅一成、晚期發現約八成的情況逐漸扭轉，加上醫學技術進步、治療效果提升，存活率延長，提醒五十歲以上有抽菸或癌症家族史的民眾，應定期接受檢查。

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