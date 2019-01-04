非洲豬瘟叩關 金門補助改餵飼料／農委會：全台設置廚餘聯合處理中心 集中蒸煮降低風險

〔記者吳正庭、簡惠茹、廖淑玲、陳文嬋、羅欣貞、吳佳蓉／綜合報導〕去年最後一天，金門金沙鎮田埔岸際沙灘發現一隻漂來的死豬，昨天確認驗出中國非洲豬瘟病毒，豬農人心惶惶，呼籲政府立即禁止廚餘養豬！台大獸醫學院教授周晉澄建議三點，禁金門肉品輸台、禁金門廚餘養豬、調查金門水質是否受到病毒污染。
雲林、高雄昨日都宣布補助畜農改為飼料養豬、停止收養豬廚餘、廚餘採焚化處理等措施；屏東、金門輔導養豬戶改餵飼料。
違帶豬肉製品入境 2天23件
疫情一觸即發，財政部關務署官員直呼明明強查加重罰鍰，違規攜帶豬肉製品入境案件仍居高不下，今年開春兩天，違規件數就達廿三件，平均每天仍有十件以上違規。
台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育昨日再次呼籲政府立即禁止廚餘養豬，否則只能天佑台灣、天佑養豬業者，政府處理態度將決定之後台灣的豬價。
周晉澄教授指出，金門豬隻應趕快全部調查，斷絕金門的相關肉品送到台灣、直到確認沒問題等。「金門豬隻受感染風險很大，應優先禁止廚餘養豬，且金門現在從福建引水過來，從波蘭的案例發現，死豬若被丟在水裡，水中病毒可能會感染豬隻。」
金門水質檢驗 無非洲豬瘟核酸
家畜所豬瘟組代理組長鄧明中表示，金門水已完成檢驗，水質沒有非洲豬瘟核酸。
農委會代理主委陳吉仲表示，目前台灣有二○四五場廚餘養豬場，環保署列管的三百五十七家登記有蒸煮設備，上週農委會提出飼料補助和退場機制，已有兩百多家已經完成退場。
陳吉仲指出，將設置聯合廚餘處理中心，集中管控更有效，先緩解稽查一千多場餵廚餘養豬場的人力，例如虎尾鎮公所就有蒸煮設備，集中蒸煮完再分給豬農使用，以降低風險。
雲林縣長張麗善指出，雲林縣現在家戶、市場、機關、學校、小型自助餐等廚餘交由鄉鎮市公所清潔隊清運，大型餐廳完成廚餘桶配置、業者要先瀝乾，再由廢棄物清除公司處理，禁用廚餘養豬。
雲、屏、高、金門補助改餵飼料
高市設下多道防線防疫，配合中央推動廚餘養豬戶轉型，最高補助費用六一七．五萬元，改為飼料餵豬每頭最高補助二千二百元，昨加強飼料、運輸車輛消毒，防堵人員、機械性傳播；環保局每日回收養豬廚餘約百噸，今年起採焚化處理。
屏東縣豬隻在養頭數約一百二十五萬居全國第二，場數一千八百多場，全國最多，其中二百五十二場採廚餘養豬；屏縣府農業處長黃國榮表示，今天將派員到萬丹鄉、九如鄉，對廚餘養豬戶宣導政府相關補助政策。
金門縣府表示，全島有六十八戶養豬戶，二十八戶仍用廚餘養豬，將動用災害準備金，針對廚餘養豬戶、約一千九百多頭豬，每隻補助二千二百元，輔導改餵飼料。
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