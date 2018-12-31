呼吸照護病房 協助病友回家

2018-12-31

文／林麗萍

記憶回到病房專科護理師與病人的互動情景，她溫柔的喊著：「王爺爺來拍手，1、2、3…。」這是她對慢性呼吸器依賴病人進行復健的一種方式。

呼吸照護病房裡面住著須長期依賴呼吸器的病人，衛福部於民國87年提出的「改善醫院急診重症醫療計畫」，訂定「急性呼吸治療病床」及「呼吸照護病房」為了因應急重症的加護病房能夠釋出床位，降低長期使用呼吸器病人佔用加護病房或急性病房之情況，促使醫療資源合理使用。

呼吸器依賴患者從急性、亞急性到慢性等階段，臨床上的變化非常多樣，但怎樣的患者會演變成呼吸器依賴呢？除了年齡老化及慢性疾病本身之外，其他如：長期抽菸的老菸槍、氣喘控制順從性不佳、罹患胸腔腫瘤等，形成肺部功能及構造變化，也會影響病人脫離呼吸器的機率。

呼吸照護病房的病人和其他普通病房的病人照護模式大致相同，唯一不同的是，每個病人的氣道都連接著呼吸器，那是維持生命呼吸通道重要的管路，呼吸照護團隊包括：胸腔科主治醫師、專科護理師、臨床護理師、呼吸治療師、營養師、照顧服務員、個管師等；當病人及家屬有意願回到居家照護時，出院準備小組會介入，協助病人及家屬居家環境的設置、協助各項輔具申請、照護人力需求及相關照護技巧指導。

通常能回歸居家照護的病人擁有足夠的家庭凝聚力，身、心、靈的復原品質也會比住在機構裡的病人好，熟悉的家庭環境及人、事、物能讓病人有較多的安全感，返回居家照護能夠成功，需要家庭成員齊心看護。

因為家永遠是充滿溫暖及充滿愛的地方，而有愛的地方就會有陽光，幸福美滿的家庭才是守護健康的良藥。

（作者為衛福部立桃園醫院胸腔科個管師）

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