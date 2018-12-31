《愛肝加油站》慢性B肝也會急性發作 定期追蹤很重要

2018-12-31

文／許金川

Q：我的媽媽有慢性B型肝炎及肝纖維化，這一陣子她特別容易累，上週開始尿液變深茶色，皮膚也變黃，到醫院抽血檢查後發現GOT、GPT高達兩千多，黃疸值及氨指數也高，醫師診斷為猛爆性肝炎。

媽媽之前有吃些保健食品及中草藥，醫師說可能是B肝發作，也可能是藥物造成的，現在我們該怎麼辦才好？B型肝炎有可能會無緣無故發作嗎？

A：當慢性B型肝炎患者的肝指數GOT、GPT竄升，B肝病毒量也高，臨床上稱為慢性B型肝炎急性發作。如果在肝指數飆高之後，又合併有黃疸及氨指數升高，此時稱為猛爆性肝炎，表示肝細胞在短時間內大量壞死，導致肝臟功能出現衰竭的情況。

您的媽媽目前診斷出猛爆性肝炎，有可能為B肝病毒所致，但也有可能是近日服用的保健食品及中草藥引起肝細胞損傷，造成藥物性肝炎，目前最重要的是先確認B肝病毒量（HBV-DNA），如果B肝病毒量也飆高，應該就是慢性B型肝炎急性發作，導致猛爆性肝炎，須趕緊用B肝抗病毒藥物治療；但是如果檢測出來B肝病毒量很低，則可能是服用的保健食品或中草藥造成此次猛爆性肝炎。

不論是以上何種情況，現階段須密切監測肝指數、黃疸值及氨指數、凝血數值的變化，如果黃疸值持續升高，氨指數降不下來，凝血功能也變差，表示肝臟功能還在持續惡化，此時需仰賴肝臟移植才有辦法挽救生命了。

至於為何慢性B型肝炎會急性發作？有可能是保健食品或中草藥的某些成分激發了人體的免疫系統，免疫細胞要去毒殺B肝病毒的同時也造成肝細胞的損傷，但也有可能是慢性B型肝炎的自然病程進展，並非其他外來因素導致B型肝炎發作。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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