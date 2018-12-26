心房顫動 中風機率高10倍

2018-12-26

記者詹士弘／雲林報導

心房顫動患者發生中風的機率較一般人高出10倍，60歲以上民眾每100人中，就有4人有心房顫動的症狀，年逾80歲以上，盛行率更提高到每10人中就有1人；由於有17%的患者對心房顫動沒有自覺症狀，醫師呼籲民眾要注意家中高齡者的心跳狀況。

76歲的簡先生有糖尿病、高血壓及中風病史，最近因心跳過快、心悸不舒服，合併胸悶而就醫。心電圖檢查發現，原來是心房顫動作怪，經給予抗心律不整藥物治療及新型口服抗凝血劑後，症狀大幅改善。

成大斗六分院心臟血管科醫師蔡俊雄指出，心房顫動會造成心跳不規則的「心律不整」，心房每分鐘可跳350至600次，沒有正常收縮，反而跳得不規則且非常快速，病人會出現心悸、胸悶、喘、四肢無力或頭暈目眩等不舒服症狀，嚴重者甚至會暈厥。

17％患者沒有自覺

心房顫動會引起腦中風的併發症，比一般人中風的機率高出了約10倍；如果發生中風，1個月內死亡率也較一般中風患者高出3倍。

蔡俊雄提醒，並非所有心房顫動的病人都會有症狀，大約有17%的患者對心房顫動沒有自覺症狀，以致難以提早發現。但心房顫動好發於高齡者，家中若有長輩，最好主動幫忙測量心跳有無異常，或定期到醫院健檢。

蔡俊雄說，台灣目前有4種新型口服抗凝血藥物可用於心房顫動的中風預防，具有使用更方便、不需常常抽血監測藥物濃度、大幅降低造成腦出血的機率等優點。但並非所有心房顫動患者都適合新型口服抗凝血藥物，例如重度腎功能不全、嚴重風濕性二尖瓣狹窄，及接受過金屬瓣膜置換術的病人就不適用。

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