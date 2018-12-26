460公克巴掌仙子追上足月兒

2018-12-26

記者蔡淑媛／台中報導

巴掌仙子黃小弟今年8月在媽媽懷胎24週時，因胎盤早期剝離，在地區醫院急產出生，全身發紺、沒有呼吸、心跳微弱，體重僅460公克，中山醫學大學附設醫院醫護人員外接轉診15分鐘內趕到場插管救命，他也展現堅強生命力挺過呼吸窘迫症候群等早產兒病變，已經長成2500公克的足月兒重量、無明顯後遺症，昨天院方為他歡慶耶誕節，準備出院。

中山附醫新生兒科醫師王杏安指出，早產兒容易出現呼吸窘迫症候群、腦室出血、開放性動脈導管、壞死性腸炎、視網膜病變等併發症，黃金急救時間僅6小時，尤其是極低體重早產兒（低於1500公克），一出生更是關鍵，即時急救與治療能降低併發症的風險。

黃小弟出生時僅有微弱心跳，每分鐘50、60下（正常至少100下），醫院設備不足。

王杏安說，當時一到場立刻為他插管給氧、輸液，逐漸恢復膚色和活力，馬上使用附有呼吸器的加護型保溫箱帶回院內新生兒加護病房，不同於一般使用的甦醒球，一路穩定給氧，保溫箱更有防震等功能，減少腦部震盪，未發生腦室出血等重大併發症。

體重2500公克 無明顯後遺症

黃小弟的體重不到一杯中杯搖搖杯重量，卻展現強韌生命力，歷經呼吸窘迫症候群、開放性動脈導管、視網膜病變，接受藥物、手術和眼內注射化療藥，一一挺過生命關卡，3個月大就拔除呼吸內管，體重2500公克也追上正常新生兒。

王杏安說，現在醫療進步，即使是22週以上的新生兒，只要無重大併發症且照護得當，給予早療，仍能與正常小孩差不多；中山附醫婦產科醫師許峻睿提醒，早產是新生兒死亡主因，孕婦早期破水、胎盤提早剝離、或妊娠性糖尿病等會增加早產風險，出現下腹規則密集疼痛、陰道出血等，就要立即就醫。

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