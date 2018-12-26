「小」肝臟長了大腫瘤 質子治療救命

2018-12-26

記者林惠琴／台北報導

70歲的張婆婆因肚子痛就醫，意外發現肝臟長出1顆超過10公分的大腫瘤，但醫師同時發現，患者的肝臟體積竟然不到一般人的一半，若持續接受傳統放射治療，可能造成肝臟萎縮衰竭，所幸經質子放射治療後，大腫瘤順利變小，小肝臟的大小也不受影響，成功突破治療困境。

林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師黃炳勝表示，肝臟位於人體腹腔右上方，分為左、右兩葉，兩葉之間有部分相連，負責人體代謝、解毒、生產膽汁分解脂肪、製造及儲存營養素、排泄等功能，是人體內最大器官。

黃炳勝說明，一般來說，肝臟功能只要有原來的3成，即可滿足正常生理需求，但若罹患肝癌等疾病須接受手術部分切除，尤其是本來體積就較小的肝臟，恐怕將無法再應付正常運作。

黃炳勝解釋，正常肝臟體積約1500至2000立方公分，但張婆婆的肝臟不到600立方公分，右葉又長出10公分大腫瘤，且已侵入到右心房，病情嚴重，接受傳統光子放射與標靶治療，侵犯心臟的腫瘤成功縮小，但是肝癌指數仍上升。

腫瘤變小 肝臟未萎縮

黃炳勝指出，傳統放射治療屬於光子射束，不論是弧形治療或機械手臂的治療方式，射束的照射範圍往往會涵蓋到正常肝臟組織，進而造成萎縮，若肝臟體積小於800立方公分，則可能會有肝臟衰竭風險。

黃炳勝表示，與家屬討論後，決定為張婆婆執行可精準調控照射劑量與範圍的質子放射治療，治療後的肝臟腫瘤順利壞死，肝癌指數也降到正常值，僅有區域皮膚脫皮，雖然一年後腫瘤復發，再次展開質子治療，但兩次療程後的肝臟大小均未受影響，現定期回診，健康狀況穩定。

林口長庚醫院放射腫瘤科主任張東杰強調，該院質子暨放射治療中心收治超過1500名病人，其中至少22位是正常肝臟體積小於800立方公分的小肝臟患者，接受質子放射治療後，2年腫瘤控制率為95%、2年存活率超過80%。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/