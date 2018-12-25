千萬別亂揉！ 新生兒頭皮血腫 竟變腦麻

2018-12-25

記者蘇孟娟／台中報導

台中一名男嬰出生時，頭部因使用真空吸引器輔助生產，出現輕度頭皮血腫，家人幫他按摩，誤以為可以「化瘀」。沒想到出生8天後男嬰的血腫愈腫愈大，宛如「杯子蛋糕」，雖送醫治療，仍因腦內多處膿瘍，留下腦性麻痺後遺症。

醫師指出，疑與家人按摩血腫導致細菌感染所致，新生兒頭血腫會自行吸收，籲家長勿亂揉。

中國醫藥大學兒童醫院新生兒科主治醫師陳映廷指出，這名男嬰出生時3400公克，是名健康寶寶，家人歡天喜地帶回家照顧，因媽媽生產過程中，產程遲滯使用真空吸引器，男嬰有頭血腫情況，家人反映會幫男嬰熱敷、按摩「化瘀」，不料頭血腫未消反愈來愈大，到外觀看得到有紅紅腫腫情況，甚至發燒到39度，趕緊到醫院檢查。

血腫會自行吸收 不需處理

陳映廷說，男嬰就診時僅出生8天，頭血腫達10公分，宛如一個「杯子蛋糕」，且表面凹凸不平有膿皰；經血液及膿瘍培養均培養出大腸桿菌，雖經手術清除膿瘍並以抗生素治療，但因新生兒甫出生不到1個月，抵抗力不佳，併發腦膜炎且有多處腦內膿瘍，治療後出現水腦、慢性癲癇甚至重度腦性麻痺的後遺症，目前男嬰已1歲多，仍不會翻身，還在接受復健治療。

陳映廷指出，新生兒出生時因頭部經由產道擠壓、合併使用真空吸引器輔助生產，會出現輕微頭皮下出血，寶寶的頭皮血腫出血絕大多數都侷限在頭皮骨頭外層，並不會影響到腦部細胞，不需特別處理，視血腫的大小，會在數週或數年後自行吸收且不會有後遺症。

陳映廷說，因新生兒皮膚極薄，若家長手部或器具不乾淨，反而可能將表皮細菌帶入腫塊內造成感染，若進展成腦膜炎、骨髓炎，除治療時程拉長且複雜外，更可能造成長期神經發育、發展的影響。

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