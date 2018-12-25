預立醫療決定 有尊嚴地告別

2018-12-25

文／許正眉

台灣通過亞洲第一部善終法案《病人自主權利法》，將於108年1月實行，新法通過後，民眾需在具備完全行為能力的時候，偕同二親等內親屬至少一人、或由指定醫療委任代理人到醫院接受預立醫療照護諮商，將討論結果寫下來，即簽署「預立醫療決定」（AD），並註記於健保IC卡內，其所簽署的文件才具效力。

當然，如果意願人的想法有改變，也可隨時以書面撤回或變更預立醫療決定內容。

最近一位行醫42年、救人無數且德高望重的80歲老醫師，因身體不適，即將接受重要手術，所以偕同妻子、女兒到醫院接受預立醫療照護諮商，共同討論「醫療照護」及「善終」選項的偏好。

老醫師清楚表達了生命末期醫療照護的意願，包括：「若我意識不清、無法清楚表達，不希望再急救，除了痛苦，且是消費有價值的醫療資源。所以，（如果我）處在末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人狀態，不希望接受維持生命治療及人工營養及流體餵養（營養針、鼻胃管、胃造口）。」

「在不需要約束的情況下，急性感染可接受打點滴使用抗生素；至於接受點滴是為了加藥讓我更舒適、減輕痛苦而存在的。當我臥床時，希望得到舒適的照顧，身體清潔、家人常來看我、陪我。」

另外，為了避免在重度失智的狀況下無法自主決定，老醫師指定有護理背景的小女兒擔任醫療委任代理人，由她替老醫師做決定。

其實老醫師之所以預立醫療決定，是因去年老醫師的母親病倒，急救後，卻活在自己的世界。老醫師認為：「不知如何為她做決定，是我最痛苦的事。」

沒想到來諮商後，不只為自己的善終做好預備，更藉此把平常沒機會說的話，好好整理思緒、說明清楚。

老醫師說：「最想感謝太太相伴相隨，她是我背後的支柱。最放心不下的事是減少醫療糾紛、建立互相關懷的醫病關係、把醫師的尊嚴拿回來、推動基層醫師到社區義診及演講…。」

老醫師的真實故事，是最好的案例，提早為自己做好規劃，讓專業團隊與家人一起討論共識，相信能讓人生的最後一哩路，有尊嚴地告別。

（作者為彰化基督教醫院安寧緩和療護科個案管理師）

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