醫病》脊椎骨釘植入手術 「多軸血管攝影系統」輔助效果佳

奇美率先引進新一代的ARTIS pheno，神經外科主治醫師區錦豪提出說明。（記者吳俊鋒攝）

2018-12-25 11:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣邁入高齡化社會，退化性脊椎疾病已被視為不可忽略的健康問題，但傳統骨釘植入手術僅藉由2D影像輔助，一旦偏差，恐造成癱瘓，甚至呼吸衰竭，奇美醫學中心率全國之先，將有精準導航的多軸式血管攝影系統（ARTIS pheno）運用其中，近年來，已成功10例，是相關患者的福音。

奇美神經外科主治醫師區錦豪表示，新一代的ARTIS pheno，原本是運用在心血管手術，尤其屬於微創性的腦出血，有效降低神經的損害，他認為更適合在脊椎的開刀上，去年10月引進，為華人地區第1台。

區錦豪說，這部手術房內的導航影像輔助系統，可突破過往限制，經由全方位多角度的3D影像捕捉，確實掌握病人脊椎解剖構造，利用即時影像追蹤，讓醫師在開刀過程中，立刻進行調整策略，精準的將骨釘植入，以避免併發症的發生。

17歲的莊姓男子，因車禍外傷後，造成頸部痠痛，雙側肩頸有肌肉沈重感與僵硬感，到奇美就醫，區錦豪透過核磁共振影像檢查，發現第2節頸椎骨折合併位移，診斷後隨即安排後位高位頸椎骨釘植入固定手術治療，有效改善。

區錦豪指出，傳統的骨釘植入，2D影像對於病人解剖結構較難完整分析，尤其高位頸椎結構的變異性大，若產生誤差偏移，可能造成神經、血管受傷而導致不可逆的影響，包含肢體癱瘓、呼吸衰竭或大小便失禁等，凸顯ARTIS pheno系統精準、安全的重要性。

區錦豪提到，台灣老年佔總人口數14%，正式跨入｢高齡社會｣，脊椎疾病多，針對椎間盤突出、脊椎滑脫與骨折，脊椎骨融合及骨釘植入固定手術也成為現代標準治療。

區錦豪醫師強調，這項導引輔助技術可應用腦部血塊移除、內視鏡脊椎椎間盤切除與脊椎骨釘植入等手術，應用範疇極廣；相較於達文西機器人手臂，ARTIS pheno更能在手術前、手術中即時修正策略，同時追蹤術後影像，簡單便易操作，提升安全性。

區錦豪運用ARTIS pheno輔助骨釘植入，成功手術治療脊椎患疾。（記者吳俊鋒攝）

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