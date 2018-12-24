消防楷模忙救人 肺炎才知腎罹癌

2018-12-24

記者蔡淑媛／台中報導

上山下海搜救、曾獲消防人員工作楷模的42歲林姓消防員，兩年前健康檢查發現左側腎臟疑似有腫瘤，卻因全心投入職場，未再抽出時間複診檢查，直到罹患肺炎意外確診腎癌，所幸屬於早期，經治療成功重回工作崗位，並且與兒子一起騎單車環島，享受親子時光，直說感謝上蒼眷顧，讓他能夠繼續救人與陪伴家人。

林姓消防員曾參與復興航空空難救災，以及台南地震與各項山難搜救，原本在健康檢查時已發現腎臟疑似有腫瘤，卻忙於工作忘記複診、未進一步檢查，且出現關節腫痛等腎功能變差的痛風症狀時，也忽視相關警訊、未加以注意，直到去年8月因為肺炎就醫，意外確診腎癌第一期。

台中榮總腎臟科醫師李建儀指出，腎癌早期無明顯症狀，不容易察覺，往往要等到轉移至骨頭、肺部等，出現骨頭痛、呼吸喘等情形才會發現，卻已是晚期了，像林姓消防員一樣可以早期發現很幸運。

不過，李建儀說，林姓消防員的左側腎臟腫瘤有5公分大，位於較深處，並已侵犯到腎盂，若要以傳統手術處置病灶，相對不容易，加上患者的腎功能較差，若要選擇根除性摘除腎臟，則可能會造成僅存的另一顆腎功能更惡化，最後恐必須洗腎。

李建儀說，為了兼顧治癌療效與保留腎功能、避免洗腎，選擇不用鋸肋骨開腹、提高精準性的機械手臂手術方式，最後切除左腎40%，並進行腎盂重建，術後腎功能恢復到正常人的80%。

林姓消防員術後20多天就返回工作崗位，繼續上山執行搜救任務，也繼續運動健身，今年初更陪兒子參加小學畢業旅行、騎單車環島10天。

李建儀提醒，腎癌與抽菸習慣，或職業接觸有毒有機物等有關，例如油漆工等，高風險族群應該定期接受健康檢查，並強調腎癌手術可依腫瘤大小、位置、形態，評估採用剖腹、腹腔鏡或機器手臂手術等不同的治療方式。

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