《愛肝加油站》肝腫瘤性質不明 必要時須切片檢查

2018-12-24

文／許金川

Q：我的母親前陣子說容易腹脹、胃口不好，去醫院抽血發現肝指數高，做了腹部超音波，才知肝臟有好幾顆腫瘤，最大約5公分，但是醫師說媽媽沒有B、C肝，胎兒蛋白正常，但是CEA、CA-199高，所以要先幫媽媽安排腸胃鏡，還建議做肝腫瘤切片，請問為什麼要做這些檢查？而且腫瘤切片不是很危險嗎？難道不能趕快針對肝腫瘤做治療嗎？

A：肝臟的惡性腫瘤除了肝臟原發的肝細胞癌及肝膽管癌之外，還包括其他器官長了惡性腫瘤轉移到肝臟的轉移癌。

臨床上，不同性質的肝腫瘤治療方向並不相同，因此，治療前，一定要先確認肝腫瘤的性質，才能決定下一步的治療方向，否則如果診斷有誤差，除了延誤到治療的時機，病人也可能會因此白白受苦。

由於你的母親目前看來並無B型或C型肝炎，肝癌的抽血指標胎兒蛋白也正常，加上另外兩個癌症指數CEA及CA-199皆偏高，因此，會懷疑肝臟腫瘤是否為其他器官的惡性腫瘤轉移所致。臨床上，CEA高與腸胃道腫瘤或肺癌較有相關，而CA-199高則與膽管癌、胰臟癌或婦科腫瘤有密切關係，但有時腸胃道腫瘤也可能導致CA-199高起來，因此，醫師才會建議先做腸胃鏡，確認胃及腸道有無長出壞東西，如有看到疑似的病灶也需進一步切片檢查。

另一方面，肝臟腫瘤的切片則是要取得肝腫瘤組織的病理報告，直接確認肝腫瘤的性質。

因此，不論是腸胃鏡或肝腫瘤的切片，都是為了協助確診肝腫瘤的特性，到底是原發性的肝細胞癌或膽管癌，還是腸胃道腫瘤轉移至肝臟，甚至也可能是同時肝臟及腸胃道各自有不同的惡性腫瘤。

至於肝腫瘤切片最讓人擔心的就是出血，不過，隨著醫療技術進步，切片前會先評估病人的凝血功能、確認肝腫瘤的部位，切片的過程中也會避開肝臟內的血管或膽管。

目前肝臟切片檢查發生合併症的機率很低，若整體權衡下，有其必要，建議還是要配合接受肝腫瘤的切片檢查。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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