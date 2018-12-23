醫病》嚴凱泰胰臟癌英年早逝 90歲阿公胰頭長癌手術恢復好

2018-12-23 17:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今天舉行機械手臂病友會，90歲罹患胰臟癌的黃姓阿公，42歲消防弟兄罹患腎癌，及63攝護腺癌鄭姓患、林姓喉癌病友，都出席分享勇於抗癌的經驗，他們因腫瘤大小、位置、形態及年紀身體狀況等原因，經醫師評估接受機械手臂手術，術後恢復良好，重回工作崗位或重獲生活品質。

90歲罹患胰臟癌的黃姓阿公，今年8月發燒、黃疸，發現罹患胰臟癌第2期，胰頭長了3公分腫瘤，選擇積極治療，手術必須切除胰頭、膽囊、12指腸等，加上膽管細微要特殊縫合，選擇機械手臂開刀，術後恢復良好，身體硬朗，他說，生病要勇敢面對。

另名63歲的鄭先生因為祖父、父親罹患攝護腺癌，因此從45歲就開始抽血檢查PSA指數，5年前就發現指數升高，卻害怕進一步做切片等檢查，拖了1年多才切片確診且是第3期，他有6名子女，其中是3胞胎兒子，由於有家族史，泌尿外科主任裘坤元要求其兒子們都要一起到診間瞭解父親罹癌及治療情形。

裘坤元鄭先生分析現在傳統開刀、腹腔鏡及機械手臂的優缺點，鄭先生選擇自費的機械手臂手術，傷口小、流血少，術後也幾乎不會漏尿，次子參與整個醫療過程，覺得醫護人員很辛苦，感謝他們的付出與照顧，決定從醫，想要幫助更多病人，今年考上醫學院，鄭先生手術3年後，定期回診追蹤，現在愛運動、爬山健身。

機械手臂也運動於耳鼻喉科，耳鼻喉部主任王仲祺曾收治一名67歲從事水泥工作的林先生，從年紀很小就開始抽菸、喝酒、吃檳榔，一個月約需花5萬元費用在菸酒檳榔上，後來因喉嚨愈來愈沙啞，在3年前經內視鏡檢查及切片後，確診罹患喉癌．接受達文西手術治療，術後也戒掉菸、酒及檳榔，至今兩年無復發跡象，目前在家含飴弄孫，享受天倫之樂，並穩定回診追蹤。

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