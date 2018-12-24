肛門搔癢別再抓 快就醫揪病因

2018-12-24

文／林冠名

肛門搔癢是個常見而惱人的症狀。尤其台灣屬亞熱帶氣候，肛門周圍常因潮濕悶熱而搔癢，病人囿於私密部位羞於就醫，更難以明確統計受肛門搔癢所苦的病人數目。

一般而言，男性病患較多，但女性因久坐、生理期、喜愛穿著緊身牛仔褲等，發生肛門搔癢的比例也不少。

肛門搔癢可在任何時間發作，但夜間發作搔癢比例較高，尤其是洗完澡至入睡前。

一旦發作，病患會有急欲抓癢的慾望，但搔抓肛門造成皮膚刺激及黏膜受損，導致病患落入愈抓愈癢、愈癢愈抓的惡性循環之中，影響生活品質巨大，甚至被症狀糾纏數年者不在少數。

大多數肛門搔癢原因不明，能找出病因的包括：皮膚原因（濕疹、乾癬、扁平苔癬等）、感染原因（如蟯蟲、念珠菌或黴菌感染、疥瘡、疱疹等）、肛門問題（如肛裂、痔瘡、腫瘤等）。

常見誘發肛門癢的因子有過度清潔、悶熱、潮濕、毛料衣物、糞便（漏便或是沒擦乾淨）、壓力、焦慮等。

在臨床上治療肛門搔癢問題，可先檢查排除是否為能找出病因的族群，針對該病因給予適當治療。若為不明原因之肛門搔癢可請病人避免過度清潔、不宜搔抓、勿穿著緊身不透氣衣物、女性生理期勤換衛生棉墊，飲食上避開容易造成肛門癢之食物（如：辛辣刺激物、海鮮、堅果、芒果、芋頭、奇異果、竹筍、酒精等）。

藥物治療可給予口服抗組織胺止癢，在急性期使用局部弱效類固醇藥膏，療程約需1-2週，可獲得症狀改善。

唯肛門搔癢乃易復發的臨床問題，唯有長期保持良好生活習慣可避免再度受該惱人症狀困擾。

少數肛門癢的病患仍須考慮肛門癌及直腸癌的可能性，請至大腸直腸科門診就醫為佳。

（作者為台中大直診所院長）

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