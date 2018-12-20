《櫻桃小丸子》下週17集恐是完結篇

2018-12-20

〔記者吳柏軒／台北報導〕膾炙人口卅年的日本人氣動漫《櫻桃小丸子》，因作者櫻桃子癌逝，日本媒體透露，下週出版的單行本第十七集可能是完結篇；台灣代理愛藏版的東立出版社表示，尚未接獲日方通知；有漫畫編輯指出，一般漫畫都會擬好結局大綱，推測作者可能生前已規劃相關結局事宜。

櫻桃小丸子作者櫻桃子（本名三浦美紀）今年八月因乳癌辭世，引來動漫迷無限哀思，該部作品在一九八六年起漫畫連載、一九九○年動畫首播，以國小女生小丸子為主角，故事圍繞在平凡的日本家庭與學校生活等，不僅成為日本國民動漫，在亞洲各地也風行，是不少六、七年級生的童年回憶。

《櫻桃小丸子》即將在下週發行暌違九年的最新（第十七集）單行本，有日本媒體報導，此本將是故事的正式結局。取得愛藏版版權的台灣東立出版社表示，尚未接獲日方第十七集完結通知，台灣規劃將於明年一月出版有版畫封面的愛藏版新書。

青文出版社企劃宣傳副理吳宗謙分析，日本作者創作動漫時，通常都會把故事大綱一併討論，偶爾遇到作者過世情況，如《蠟筆小新》作者臼井儀人意外過世，該作就另找團隊續畫；櫻桃子因罹癌，可能生前就已談好「小丸子」的預定結局規劃。

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