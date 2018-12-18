胡適全集出版 「共產黨統治絕無自由」

2018-12-18

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院前院長胡適關於自由民主與反共言論長期被中國封殺，在二○○三年中國出版的全集中甚至一字不見，經過中研院近代史研究所的努力下重見天日。中研院歷經六年時間重新編纂「胡適全集」，選在昨天胡適一百二十七歲誕辰日正式出版。

二○○三年中國安徽教育出版社完成四十四冊的胡適全集，但因為政治因素，相關政論文字完全沒有被收錄。二○一二年中研院院士王汎森倡議重新編纂胡適全集，在時任近代史研究所所長的黃克武支持下，由胡適紀念館主任潘光哲執行計畫。

潘光哲表示，一九四○年代末期、一九五○年代，是海峽兩岸對立最激烈的時候，當時胡適有許多關於自由民主和反共言論，但中國於二○○三年出版胡適全集卻一字未見，中研院近代史研究所花費六年時間收集彙整，終於在昨天發行新版「胡適全集」六十冊，首先出版「胡適全集：胡適時論集」與「胡適全集：胡適中文書信集」共十三冊。

潘光哲舉例，一九三九年毛澤東剛佔領北京的時候，胡適寫給友人一封信，提及共產黨統治下絕沒有自由，這樣的文章中國怎麼可能登出？友人向胡適「統戰」，但胡適回信表示，現在已經沒有不說話的自由了。

潘光哲說，現在的中國連自由研究胡適都沒辦法，胡適當時就寫了民主與極權的衝突，直到現在中國還有許多書不能出被查禁，昨天中研院發表的「胡適全集」恐無法進入中國，甚至可能成為中國禁書。

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