避免政治社會化 學者籲關心中學生

2018-10-04

中國大舉攬台生 花招與誘因盡出

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國統戰台灣學子，祭出免費參訪、落地接待等。中山大學客座教授顏慶祥提醒，青少年高中階段，正是形塑政治價值、國家認同的關鍵時刻，政府應予以關心，避免產生「政治社會化」的不良影響。

正值形塑國家認同的關鍵階段

教育部調查，近年赴中國就讀的台灣學生數一年約有二千多人上下，如去年高中應屆畢業生估計約有八百人赴中，比前一年度增加二百人，原因恐是中國今年招收台生的門檻放寬，達學測均標即可申請。教育部提醒，攻讀中國高校學歷，須留意我國學歷認可名單，以免將來返國後不被認可。

意在統戰 我大學校長︰應提醒學子

實踐大學校長陳振貴則直言，中國招待台灣學生，用意不是招生，而是統戰，各省服膺中共中央對台卅一項政策，衍生各種做法，舉辦兩岸青年文化研習營、體育交流會等。乃至去年推出大眾新創，大量吸收台灣學生去實習、就業、創業等。台灣目前未設警戒點，應稍微提醒學子兩岸間有政治敏感議題。

中國各式落地交流 伸展到高中生

中興大學特聘教授武東星說，中國各類型的落地招待交流活動，從過去以校長、教師、研究生為主，進一步伸展到高中生，如城市青年、兩岸融合等參訪活動，學藝競賽也不計其數。他提醒不可將坊間排名做為未來選校依歸，更不要近廟欺神忽略台灣，且中美貿易衍生中國人才遭美國限制，乃至居留證、國安等問題，也不可不慎。

中山大學客座教授顏慶祥進一步指出，早年研究兩岸青少年的政治意識形態比較，亦收集兩岸教科書做對比，發現中國學子民族主義狹隘、愛國主義強烈，與中共刻意形塑有關，也就是「政治社會化」的結果，其包含教育、制度、宣傳、活動等，已內化為中國學子的政治信仰。目前在兩岸交流中，也明顯看得出中國的刻意操作，我政府不可不慎。

他建議台灣學校參訪後，安排分享會討論心得，比較兩岸異同，避免中國片面資訊的不良影響。