冷氣壞掉爆汗 妙齡女才知有狐臭

2018-10-02

記者歐素美／台中報導

到底是汗臭？還是狐臭？觀察衣服或耳垢就知道！

28歲的宋小姐，學生時期就發現自己在夏天或運動後體味較重，原以為只是汗臭，平時勤更衣及使用止汗劑等改善，不料，今年夏天辦公室冷氣故障，她爆汗，飄出濃重體味，同事婉轉告知她可能有狐臭，就醫後發現其有濕黏性耳垢，且腋下有黃漬，狐臭特徵明顯，經迷你水刀頂漿腺刮除術後，終於終結10年體臭的困擾。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，狐臭或罹患嚴重肌膜或肌肉發炎等疾病，皆可能造成難聞體味，正式醫學名稱為「腋臭症」的狐臭，又稱「香妃症」，則是最常見的體臭原因，主要是人體汗腺中的頂漿腺分泌物，經毛孔中的細菌分解後，產生難聞的味道。

吳文宏說，濕黏性耳垢、衣物腋下出現黃色汗漬、旁人聞到味道及父母有狐臭等，都是可能罹患狐臭的特徵。根據醫學調查，決定濕黏性耳垢的基因與內分泌有關。狐臭患者通常也有濕黏性耳垢，俗稱「油耳」，吻合率超過90%。

另狐臭具遺傳性，患者腋下會出現黃黏性污漬，都是民眾自我檢查的依據，被體味問題困擾了10年的宋小姐就是在熱心同事建議下才就醫檢查治療。

迷你水刀頂漿腺刮除術終結困擾

但遺傳、性別、年齡、內分泌、飲食、季節等不同，狐臭氣味及嚴重程度也不同，輕者可透過勤清潔、刮除腋毛、使用止汗劑、減少食用辛辣等氣味重的食物改善；或施打肉毒桿菌治療，但每6個月即需施打一次；嚴重則需手術治療。

因頂漿腺介於真皮與脂肪層之間，黏著緊密，不易完全去除，傳統手術易有皮下瘀青、血腫等併發症風險，採用迷你水刀手術，則因熱效應少、對周邊組織傷害小、面狀刮除效率高，適合皮膚薄的小孩及女性。