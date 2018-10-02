重複經顱磁刺激 活化腦區抗憂鬱

2018-10-02

記者林惠琴／台北報導

60多歲的吳女士長年憂鬱、焦慮，並伴隨頭痛，用遍所有抗憂鬱藥物，仍然情緒低落；20多歲的黃先生從小情緒會莫名低落，異常焦慮造成無法集中精神，嚴重影響工作。不過，兩人接受「重複經顱磁刺激」治療2週後，患者的心情變好，感覺很快樂，也提高做事效率。

台北榮總精神醫學部社區復健精神科主任李正達表示，以往台灣精神疾病普查結果發現，憂鬱症占比約2%，且研究發現至少25%患者使用抗憂鬱藥物效果不佳，換句話說，以全台約2300萬人計算，可能至少有12萬人屬於抗憂鬱藥物反應不佳的族群。

李正達指出，在治療憂鬱症的方式中，目前仍以藥物治療為主，但相較於西方社會，國人多在憂鬱症造成日常生活功能下降2倍以上時才就醫，求診時，症狀已較嚴重，因此增加藥物治療的困難性與反應不佳的比例。

李正達說明，目前許多新研究發現，對於藥物療效不佳的患者，其腦部的前額葉等特定腦區，會有一致性的活性功能低下現象，相關腦部迴路功能也出現變化，若可重新活化將可能改善。

未納健保 2週療程約5萬元

李正達解釋，國際上，使用「重複經顱磁刺激」治療，透過微小電波重複刺激憂鬱症患者活性功能低下的特定腦區，成功改善多巴胺、血清素等分泌情形，使病況轉佳；美國已在2008年用於藥物反應不佳的憂鬱症患者，台灣也在今年4月通過用來治療對於藥物治療反應不佳的重度憂鬱症。

李正達強調，此治療不是侵入性、不必麻醉、不用住院，每天治療約30分鐘，連續2週後，在該院收治的500例患者身上發現，約50-60%情緒改善一半以上，但健保尚未納入給付，病人必須自費，2週療程約5萬元。

此外，李正達也補充，由於該療程可活化腦神經，有癲癇病史、酒精成癮，以及其他易誘發癲癇狀態的藥物或疾病、腦部創傷、有電子耳或心臟節律器等金屬植入物，均是屬於不適用的禁忌症。