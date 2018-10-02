《謠言終結站》啤酒可清腎結石？ 醫：喝白開水最好

2018-10-02

記者蔡淑媛／台中報導

坊間偏方盛傳喝啤酒有助排除腎結石，醫師強調，啤酒雖利尿，但是啤酒高熱量、高普林，不但容易變胖，還會升高尿酸，增加結石形成，得不償失。

喝啤酒反增加尿酸結石

中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師謝博帆指出，腎結石是尿液中的礦物質結晶物累積在腎臟，腎結石的盛行率約1至2成，與體質有關。而流汗多、喝水少，且長期坐著不動的人，容易形成腎結石，此外，尿酸高、血鈣高、副甲狀腺亢進的人也要特別留意。

謝博帆表示，許多病人聽說喝啤酒有助排出結石，都想試一試這個偏方，但其實0.5公分以下的結石，大多可以隨著尿液排出體外，所以只要多喝水，清除效果都不錯，而喝啤酒利尿效果如同喝水，但是啤酒的普林高，容易加速結石形成、小結石變成大結石，因此腎結石病人應少喝啤酒。

腎結石病人應少喝啤酒

謝博帆說，結石在腎臟時都不會痛，常被輕忽，等掉到輸尿管或膀胱才讓人痛到打滾，像是掉到輸尿管上段阻塞，會腰痛、想吐；掉到中段，會肚子痛；下方是膀胱脹痛，一旦有結石了，復發率高、難預防。

醫師提醒，當結石還不是很大顆時，不妨多喝水幫忙排出，以免阻塞泌尿道，引發感染，嚴重會腎衰竭，甚至洗腎，也可能感染導致敗血症，造成死亡，不可大意。

謝博帆建議，排結石喝白開水最好，像是茶、咖啡會增加草酸鈣結石，應盡量避免，也要限制鹽分及動物性蛋白質攝取，注意飲食均衡，若發生腎絞痛、腰痠、血尿甚至發燒等症狀，就應該趕快就醫。