陽大校長郭旭崧︰首要加強榮陽合作

北榮沒有醫學院、陽大醫學院沒有醫學中心
〔記者林惠琴、吳柏軒／台北報導〕台北榮總沒有醫學院、陽明大學醫學院沒有醫學中心，是國內醫界少見特例。陽明近日積極討論與清大、交大合校案，校長郭旭崧更強調，該校「第一要務更是要加強與榮總的合作，甚至整併，任何合校發展都是圍繞在這議題上面」。
郭旭崧指出，在醫療4.0時代，結合資訊是重要趨勢，不論與交大或清大合併，對榮陽合作都是加分；陽明若與交大或清大合併，會有資訊、工程人才，有助強化發展人工智慧等面向，對榮總也有好處。
郭旭崧指出，所有醫學院與教學醫院均是「部科合一」，即兩者同部科主任為同一個人，有利課程規劃，但陽明與北榮隸屬不同體系，僅約一半達到部科合一，且不少一級主管職被要求專任，造成必須選邊站，在人才培育與合作上，是很痛的。此外，尚有圖書館、儀器等資源重疊問題。
郭旭崧認為，不管如何整併，讓陽明與榮總如同台大、成大一樣的大學與附設醫院相輔相成，應是主要大方向，但事涉跨部會，最後仍要由行政院決定。
前陽明校長、國衛院長梁賡義表示，榮總要提供更好診療，就需要陽明基礎研究量能。陽明要讓基礎研究提升應用價值，光靠現有宜蘭醫院不夠，更需要醫學中心等級的臨床經驗。陽明教授周穎政也指出，榮陽整合可打破本位主義，讓人才充分流動，基礎研究兼顧臨床支持。
「新政府上任後是轉型好時機！」陽明校友總會長白勝方強調，不論誰併誰都行，但只有結合，才能在教學、研究、產學發揮一加一大於二的效益，迎接未來醫藥、生技產業的挑戰。
曾任北榮院長的林芳郁分析，榮民體系醫院龐大，且公立醫院常要配合公衛政策調度人員，卻缺乏醫學院、後端人力補給不足。陽明則是附設醫院遠在宜蘭、規模較小，無法負起教學責任，因此榮陽各有所需須整合。
不過，記者曾詢問榮陽整合一事，現任北榮副院長李發耀回應不便評論。