教部：樂觀其成 醫學跨域趨勢難擋

2018-09-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明大學重啟合校相關討論，目標鎖定交通大學、清華大學，清、交兩校也展現各自誠意；對此，教育部樂觀其成，並將視未來合校計畫給予補助。學者分析，在高齡化社會中，醫學跨域趨勢難擋，若三校合一，更有機會成具規模的世界名校。

教育部高教司長朱俊彰表示，國立大學合校只要有完整溝通，政府都樂觀其成，並承諾合校後，原先的基本需求經費，不因合併而調降。至於額外經費，如搬遷、軟硬體整建等，則視合校計畫書的需求來決定補助額度。

朱俊彰還說，陽明合校方案正商談中，交大的新校長遴選作業只需明年八月、現任校長卸任前選出新校長即可，可自調時程。兩校若是合併，像是新竹教育大學併入清大，不用重啟遴選；若合併成立新大學，則須由教育部依大學法第十條籌組遴選委員會遴選新校長。

結合打國際盃 將成新亮點

實踐大學校長陳振貴表示，公校為永續經營，提升國際競爭力而合校，是非常好的想法，陽明醫學見長、清交理工見長，互相結合會是台灣另一亮點。但高教深耕計畫已限縮「打國際盃」的大學數量，且補助經費也較往年少，政府若期待高教有大學衝刺國際盃，獎補助款也須到位。

中興大學特聘教授武東星也分析，交大與陽明談過合校計畫，要「復合」較容易，但若僅這兩校合校，規模恐不夠，再加上清大，在國際間才具一定規模競爭力。邁入高齡化社會的台灣，醫學跨域整合趨勢難擋，像是日本及國際具一定規模的大學，也大多有醫學科系。又如過去高雄科技大學合校案，最初也是先有兩校談妥，第三校在校友催促下再加入，促成三校合一，樂見陽明、清大、交大有同樣的發展。