太平山蹦蹦車復駛 女司機首航嬌點

2018-09-20

上路80年 首位女司機

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「蹦蹦車重新出發了！」宜蘭縣太平山蹦蹦車因風災停駛六年，昨天上午復駛載客。駕駛首班車的司機員柳怡如，不僅是首航「嬌點」，也是蹦蹦車上路八十年來，首位女性司機員。她笑說：「我想證明女性也能當『黑手』，也能勝任高山司機員工作。」

風災毀壞 砸1.2億修繕

太平山蹦蹦車建於一九三八年，早期為太平山林場運材鐵道，林場轉型成為「太平山國家森林遊樂區」後，將運材台車改裝，並修復三公里長的茂興線鐵道，一九九一年開始載客營運。蹦蹦車二○一二年受蘇拉颱風摧殘停駛，為讓蹦蹦車復出，農委會六年共投入一．二億元經費修繕。昨上午十點半復出載客，遊客開心搭乘首班復駛列車。

家住新竹的遊客林杏素，清晨四點從新竹出發，七點半準時抵達太平山莊，排隊兩小時搶得「頭香」。她笑說，蹦蹦車好不容易修復完成，怕以後又受天災影響停駛，才專程來搶搭首發車。

羅東林管處此次招募十名司機員，卅二歲柳怡如是蹦蹦車上路八十年來，首位女性司機員。她說，司機員要負責開車、保養，是名副其實的「黑手」，她想要證明「女孩子也能做得到」，毅然報名培訓。

柳怡如坦言，她遠離老家屏東，在海拔兩千公尺高山生活，加上「黑手」的粗重工作，吃足苦頭，但首次踏上駕駛座後，獨自駕駛蹦蹦車，看著山林雲海美景，所有辛苦一掃而空。

蹦蹦車從太平山車站開往茂興站，單趟路程三公里、耗時約廿分鐘，全程奔馳在海拔兩千公尺山林。昨天雖然乘車過程稍晃，但小火車穿梭針葉林間，還有暖陽穿插其中，轉個彎就有不同景致，遊客驚呼連連，「美呆了」。