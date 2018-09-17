玫瑰疹類感冒 燒出疹就好了

2018-09-17

文／楊樹文

7個月大的小音（化名）發燒38.5度，流少許鼻涕、沒有咳嗽、活力還不錯，小音的媽媽心裡納悶：「這是感冒了嗎？」決定觀察一天看看，結果第二天還是高燒到39度，且有水便，越想越不對勁，趕快請假帶小音看醫師。

由於小音的感冒症狀不明顯，身體檢查正常且精神狀態還好，食慾雖有差，但吃奶量減少不多，懷疑是罹患了玫瑰疹，但玫瑰疹要在3、5天發燒之後才會出疹「公布答案」，於是開了藥並囑咐家長隨時注意小音的病況變化，如果出現活動力降低、發高燒而抽搐等症狀要緊急就醫，否則就「靜觀其變」，果然第5天燒退，疹子發出來了，小音媽這才卸下多天的忐忑不安。

小孩高燒不退，害怕高燒會出大問題，家長會擔心到冒冷汗，尤其是新手媽媽更是整夜無法成眠。由於玫瑰疹病程剛開始的症狀類似感冒，所以很難一開始就判定是玫瑰疹，通常要等到反覆高燒數日後，疹子長出來，才知道是玫瑰疹。

玫瑰疹是由疱疹病毒第6型跟第7型所引起，可經由空氣、飛沫傳染，其特徵是反覆高燒，時間可能持續3到5天，溫度有時會飆升至40度，這期間如果給予退燒藥，也是藥效過了還會再度發燒。

由於有些玫瑰疹的病童除了高燒還會有食慾不振、咳嗽、流鼻水、輕微腹瀉等症狀，因此常被誤認為是感冒，直到燒漸退了之後，全身會出現細小的紅疹，這些紅疹不會癢、不會留疤，大約1-3天就會消退，疾病就結束了。

資料顯示，玫瑰疹以6個月至24個月最常見，特別是1歲左右，是此疾病發生的高峰期，這是因為寶寶剛出生的前6個月有來自於母體的抗體，比較不容易生病。

遵醫囑服藥 適當退燒即可

基本上，玫瑰疹採取症狀治療為主，小朋友高燒時，適當退燒即可，家長可遵醫囑給予服藥，為寶寶穿較寬鬆的衣服、多喝水，或沖溫水澡降溫，預防熱性痙攣，耐心陪伴、給孩子安全感，也能增進親子關係。

（作者為彰化秀傳紀念醫院兒童過敏科主任）