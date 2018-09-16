佳里傳台南第2例本土登革熱？ 衛局：屬高雄病例

南市衛生局人員在佳里區佳興里進行噴藥防治。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-16 23:53

〔記者王俊忠／台南報導〕對於傳出台南市佳里區出現第2例本土登革熱病例。南市衛生局說明，此婦人病例平日週一到週五是住在高雄兒子家，有時利用假日回到佳里老家打掃環境，因患者症狀是在高雄時出現；高雄住處附近又有病例，疾管署已確認是在高雄感染的病例，不算是台南第2例本土病例。

台南市衛生局於昨上午接獲佳里區醫院通報佳里區有疑似本土登革熱病例，在晚上確認是登革熱患者，今天上午已啟動防疫措施，在患者位於佳里區佳興里的住處與周邊進行噴藥防治及病媒蚊孳清，提醒佳里區佳興里民眾加強「巡、倒、清、刷」，清除積水容器及做好防蚊措施，醫療院所也要加強通報。

南市登革熱防治中心說明，此60多歲的婦人病例是從9月10日（當時住在高雄兒子家）開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，自行服用退燒藥未就醫，因症狀持續未改善，9月15日回到佳里老家才到佳里區醫院就醫，醫師進行登革熱NS1快篩為陽性，即通報南市衛生局，昨晚檢驗確認是登革熱患者。

南市衛生局進行疫調得知，患者平日週一到週五住在高雄兒子家，每月或每週會利用週休回佳里老家，患者出現症狀時是住在高雄，且其高雄住處附近有登革熱病例，疾管署據此認定患者算是高雄的登革熱病例，患者已在9月15日下午回到高雄居住地醫院治療。

但因患者發病前後都有在佳里區老家活動，15日佳里區衛生所隨即進行患者家戶噴霧罐放置及孳生源清除；防治中心並在今天上午針對佳興里住家及周圍環境進行戶內外化學防治，加強孳生源清除。