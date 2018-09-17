中耳炎微創手術 外觀不留疤

2018-09-17

文／溫惟昇

「我的耳朵常常流湯，每次游泳完就變得更嚴重，最近連聽力都變得比較差！」留著一頭長髮的小婷（化名），從學生時代就是游泳健將，因為慢性中耳炎已經好幾個月不能去游泳池報到了。

聽到需要手術修補破洞的耳膜，她馬上很緊張地問：「傷口會不會很大？會不會留疤？」

當我告訴她：「妳的情況可以選擇無痕耳內視鏡微創手術，傷口藏在耳道內，也不必剃頭髮。」她立刻鬆了一口氣。

術後1星期，她回診時很開心的說：「我的同事真的看不出我動過手術耶！」幾個星期後，她看著內視鏡的鏡頭在螢幕上秀出長好的耳膜。我告訴她：「恭喜妳，耳膜長好了，可以重新開始游泳囉！」

慢性中耳炎常引起耳膜破洞無法癒合，若合併細菌感染，就容易因發炎而流湯、流膿、聽力變差。因此除了以藥物控制感染外，應積極以手術治療發炎並修補耳膜，以免中耳與外在環境相通而反覆感染，甚至惡化引起顏面神經麻痺、腦膜炎或腦膿瘍等嚴重併發症。

傳統的慢性中耳炎手術必須剃除一部分耳朵後面的頭髮，由耳後切開約5-6公分的傷口，取下筋膜後，還必須切開外耳道的皮膚，以便進入中耳腔，修補耳膜破洞後，必須用繃帶纏繞整個頭部來防止出血，往往須住院3天以上。

近5年內在國內逐漸發展成熟的無痕耳內視鏡微創手術，因採取直接從耳道進入的方式，免去耳後長長的切口，改由藏在耳道內1公分的開口，便可取下筋膜加以修補，因此外觀上看不出傷口；手術後因出血量極少而不須纏繞繃帶，也不須包紮，只要在耳朵放一顆棉球，患者甚至可在手術後直接返家休養。

此外，手術時間也縮短，免去繃帶纏繞頭部，出血量與術後疼痛更大大減少，恢復期短。

（作者為中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師）